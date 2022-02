LE GROUPE VIETTEL ANNONCE LA NOMINATION DE M. TAO DUC THANG AU POSTE DE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Cette nomination fait de M. Tao Duc Thang le plus jeune titulaire de ce poste sein de Viettel. Il se retrouve donc à la tête de Viettel, le plus grand groupe dans les secteurs de l'industrie, de la technologie et des télécommunications au Vietnam, dont l'effectif est composé de 50 000 employés environ. Le groupe a réalisé des investissements dans 10 pays sur 3 continents.

Les anciens dirigeants de Viettel ont popularisé les services de télécommunications au Vietnam et dans d'autres pays en voie de développement; L'activité de Viettel s'est ensuite étendue à d'autres secteurs, notamment les services numériques, la cybersécurité, la fabrication, etc; Viettel a mis le Vietnam au diapason des progrès technologiques mondiaux et a été un pionnier et un leader dans la création de la société numérique.

Lors de la cérémonie de passation de pouvoir qui a eu lieu à Hanoï le 8 février 2022, M. Tao Duc Thang a souligné son engagement à renforcer l'esprit pionnier et leader de Viettel, sa position de leader du marché au Vietnam, et les stratégies du groupe.

M. Tao Duc Thang a déclaré ce qui suit : « Je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe en tant que président-directeur général du groupe Viettel. Avec mes collègues, nous ferons de notre mieux pour créer le développement durable et à long terme de Viettel et des pays où Viettel est présent ».

Curriculum vitae de M. Tao Duc Thang

Avant d'être nommé président du groupe Viettel, M. Tao Duc Thang a occupé divers postes clés au sein de l'organisation, notamment : vice-directeur général du groupe Viettel (de 2015 à 2021), directeur général de Viettel Global (de 2014 à 2015), directeur général de Viettel Network (de 2013 à 2014), directeur de Viettel Network (de 2010 à 2013) et vice-directeur de Viettel Telecom (de 2008 à 2010).

M. Thang a rejoint Viettel en 2005 en tant que directeur technique chez Viettel Telecom. De 2005 à 2008, il a travaillé comme vice-directeur du centre mobile, 1ère Zone et vice-directeur du centre de contrôle technique de Viettel Telecom. Il a auparavant travaillé au sein de Hanoi Telephone Company et de Hanoi Post de 1995 à 2005.

Après avoir géré Viettel Network à plusieurs niveaux, M. Tao Duc Thang a joué un rôle crucial dans la construction du réseau de télécommunications de Viettel, qui dessert des dizaines de millions de clients et qui est à la base de l'essor des services mobiles et à large bande au Vietnam.

M. Tao Duc Thang a contribué à la mondialisation du groupe Viettel. En conséquence, Viettel est devenu la plus grande société vietnamienne ayant pu accéder aux marchés mondiaux, avec dix marques internationales, dont cinq leaders du marché.

