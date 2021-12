Le groupe Yili inaugure la plus grande base de production de crèmes glacées de la région en Indonésie

« La nette préférence et la confiance des consommateurs locaux pour nos produits ont renforcé la confiance de Yili quant à notre investissement et notre développement à long terme en Indonésie », a déclaré Pan Gang, le président du conseil d'administration et président du groupe Yili, dans un discours en ligne prononcé lors de la cérémonie. « Yili s'attache toujours à suivre les normes les plus élevées pour favoriser la qualité, le développement durable à long terme et l'établissement d'opérations localisées qui bénéficient aux communautés où nous opérons. Cela garantit que nous pouvons mieux servir les consommateurs locaux et apporter de profondes contributions au développement socio-économique dans toute la région. »

Répondant aux besoins locaux tout en tirant parti des ressources mondiales réunies par le groupe Yili, le centre basé en Indonésie vise à accélérer les efforts de Joyday en matière de fabrication de produits, de R&D et de marketing, avec davantage de nouveaux produits à venir, afin d'offrir des services et des expériences de consommation uniques aux clients locaux.

Une usine innovante, verte et ouverte

En tant que première usine auto-construite de Yili en Asie du Sud-Est, Yili Indonesia Dairy a adopté des technologies et des équipements de pointe, notamment l'Internet des objets et l'analyse des big data, pour construire une usine innovante et intelligente. La base de production intègre des technologies numériques avancées sur l'ensemble de sa chaîne de production. Des solutions robotiques sont introduites pour assurer l'emballage, la palettisation et l'entreposage automatisés.

La construction des infrastructures et des bâtiments a été entreprise dans le strict respect des normes mondiales de gestion de la qualité du groupe Yili. À ce jour, l'usine a déjà passé les certifications ISO22000, HALAL et BPOM et a été classée A par LPPOM MUI, la plus grande agence de certification des aliments et des médicaments en Indonésie.

Dans le cadre de ses efforts pour construire une installation de production durable et respectueuse de l'environnement, Yili Indonesia Dairy a construit un système de traitement des eaux usées d'une capacité de traitement quotidienne de 2 800 tonnes. L'eau récupérée est ensuite utilisée pour l'irrigation des plantes dans l'usine.

Pour garantir des niveaux élevés de visibilité et de transparence, le site sera ouvert au public lorsque l'usine sera en pleine activité, et les consommateurs pourront observer l'ensemble du processus de production.

Prêt à se développer avec des partenaires locaux

Tout en renforçant sa présence sur les marchés mondiaux, Yili suit le principe de « mentalité internationale et opérations locales », en se concentrant sur la construction d'usines hautement localisées qui bénéficient aux communautés locales.

Aujourd'hui, Yili Indonesia Dairy compte un total de 383 employés, les employés locaux représentant 95 % de la main-d'œuvre. Le projet devrait créer plus de 5 000 nouveaux emplois pour les communautés locales, directement et indirectement.

Yili Indonesia Dairy recherche également activement d'autres possibilités de coopération avec des partenaires locaux. À ce jour, l'entreprise a déjà établi des relations de coopération avec plus de 90 fournisseurs en Indonésie. À l'avenir, ses partenariats s'étendront à des distributeurs locaux comptant 200 000 points de vente. Yili s'engage également à promouvoir les saveurs indonésiennes très appréciées des consommateurs du monde entier par le biais de ses canaux de commercialisation internationaux.

Création des « centres doubles d'Asie du Sud-Est » de Yili

L'achèvement de Yili Indonesia Dairy constitue un autre pilier essentiel du développement de Yili sur le marché indonésien et, plus largement, sur celui de l'Asie du Sud-Est. Avec la base de production de crèmes glacées de la société en Thaïlande, les « doubles centres d'Asie du Sud-Est » et le centre d'innovation d'Asie du Sud-Est de Yili ont pris forme et devraient accélérer la fabrication des produits et la R&D dans la région.

En tant que plateforme conçue pour faciliter la coopération en matière d'innovation avec les universités et les institutions de R&D de toute la région, le Yili Southeast Asia Innovation Center travaillera également en étroite collaboration avec les centres d'innovation de Yili répartis en Chine, au Japon, en Europe et en Océanie, dans le but de déployer des solutions d'innovation plus localisées et soigneusement adaptées aux besoins des consommateurs.

Dans la poursuite de la construction d'un « écosystème de santé global », le groupe Yili s'est engagé à atteindre les marchés où les demandes des consommateurs pour des produits laitiers de qualité n'ont pas encore été satisfaites. En tant que base importante facilitant l'engagement de Yili sur les marchés mondiaux, Yili Indonesia Dairy coordonnera et partagera ses ressources avec les autres filiales du groupe Yili afin de servir les consommateurs avec des produits de classe mondiale et de partager son succès commercial avec ses partenaires.

