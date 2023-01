Le groupe Yili propose des visites en ligne de sa chaîne industrielle à travers le monde

HOHHOT, Chine, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La sensibilisation à la santé a pris une importance croissante dans le monde. Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous, un des indicateurs cruciaux des Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU, est également un objectif essentiel pour les producteurs laitiers. Le 3 janvier, Yili a lancé une nouvelle plateforme intitulée « Online Tour: Networking Yili's Global Value Chain » (Visite en ligne : réseaux de la chaîne de valeur mondiale de Yili) afin d'inviter le public mondial à explorer en ligne la chaîne industrielle transcontinentale de Yili, et de témoigner de l'engagement de Yili en faveur de produits « 100 % engagés, 100 % sûrs, 100 % sains ». La plateforme officielle de visite en ligne sera disponible sur le site Web mondial de Yili.

Pour le réveillon du Nouvel An 2022, Yili a également organisé un livestream de 15 heures sur les réseaux sociaux pour relayer les célébrations mémorables et les comptes à rebours de dix régions du monde. Grâce à sa plateforme de visite en ligne, les clients mondiaux de Yili pourront découvrir pour la première fois ses pâturages de haute qualité, ses sites de production et ses centres d'innovation à travers le monde, dans des livestreams, des courtes vidéos et des scènes de réalité virtuelle.

Fidèle à sa philosophie d'entreprise selon laquelle « Yili est synonyme de la meilleure qualité », Yili s'engage à faire preuve d'ouverture et de transparence envers le public à tout moment et en tout lieu. D'ailleurs, Yili a ouvert ses installations au public dès 2005, et elles sont depuis devenues des sites de tourisme industriel réputés pour les consommateurs intéressés par la production laitière et les processus de gestion de la qualité de Yili.

Construire un écosystème de santé mondial

Yili a pour ambition de renforcer son écosystème de santé mondial en investissant dans les ressources, l'innovation et les systèmes de marché mondiaux. La société possède 15 centres de R&D et 75 sites de production répartis partout dans le monde. Elle collabore également avec plus de 2 000 partenaires mondiaux dans 39 pays et six continents.

Yili a créé un pont de commercialisation des produits laitiers transpacifique impliquant Oceania Dairy, Westland Milk Products et des fermes laitières partenaires en Nouvelle-Zélande. Le lait entier de Nouvelle-Zélande Yili Satine, le beurre Westgold, le lait en poudre pour nourrissons Jinlingguan RuiHu et d'autres produits sont fabriqués à partir du meilleur lait du monde.

Yili a aussi des sites de production en Indonésie et en Thaïlande et des clusters industriels modernes en Chine. La Yili Modern Intelligent Health Valley en Mongolie-Intérieure, conçue pour devenir la « Silicon Valley laitière » du monde, offre aux consommateurs les meilleures ressources en matière de produits laitiers au monde.

Dans le cadre de son système d'innovation mondial, Yili a ouvert 15 centres de R&D dans des pays et régions tels que la Chine, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Indonésie. La société continue de mettre en commun l'expertise mondiale pour donner vie à des idées révolutionnaires en faisant le pont entre l'industrie, le monde universitaire, la recherche et les applications. Ces efforts ont permis à l'entreprise de relever des défis majeurs pour l'industrie laitière, notamment l'intolérance au lactose chez les consommateurs asiatiques.

En ce qui concerne son système de marché mondial, le lait liquide, le fromage, le beurre, la crème glacée et les produits laitiers en poudre de Yili sont déjà présents dans plus de 60 marchés. Des produits tels que le yaourt AMBROSIAL, Youngfun, Kabrita, Joyday et Cremo ont également vu leurs parts de marché augmenter à l'étranger, et ont joué un rôle important dans le développement des industries laitières locales.

Après plusieurs années de croissance, Yili est devenue une marque très populaire en Chine et c'est même le premier producteur laitier d'Asie. La société continue d'adopter une attitude ouverte et optimiste face aux technologies émergentes et à un environnement en pleine mutation. « Yili a fait preuve d'un état d'esprit global, générant des ressources mondiales pour créer les architectures de sa chaîne industrielle », a déclaré Sian Yates, directrice de la rédaction de FoodBev Media, un média international spécialisé dans l'alimentation et les boissons.

La plateforme « Online Tour » constitue une tentative d'interaction avec les consommateurs du monde entier en dépit de la distance physique, ainsi qu'une invitation à suivre le développement mondial de Yili. L'engagement de Yili à produire des produits plus nutritifs pour toutes les personnes à tous les stades de la vie permettra à la société de devenir le fournisseur d'aliments sains le plus fiable au monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1981426/a.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1981427/b.jpg

SOURCE Yili Group