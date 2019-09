Le guide-aiguille transpérinéal d'Exact Imaging obtient le marquage CE

Ce nouveau guide-aiguille transpérinéal stérile permet au système micro-ultrasons ExactVu™ d'être utilisé dans toute l'Europe et dans des cas cliniques nécessitant un accès transperinéal

TORONTO, Ontario, 10 septembre 2019 /CNW/ - Exact Imaging (www.exactimaging.com), le leader mondial des systèmes micro-ultrasons à haute résolution permettant une imagerie et un guidage en temps réel pour les biopsies de la prostate, a annoncé qu'elle avait obtenu le marquage CE pour son guide-aiguille transpérinéal stérile à utiliser avec le transducteur Exact Imaging EV29L. Fonctionnant avec le système micro-ultrasons ExactVu, le guide-aiguille transpérinéal stérile, permet aujourd'hui aux urologues d'effectuer des biopsies ciblées de la prostate en exploitant la résolution quasi-microscopique du micro-ultrason pour des biopsies transpérinéales. Le système ExactVu offre la résolution en temps réel la plus élevée pour guider les biopsies de la prostate et, avec la croissance de la demande pour les systèmes ExactVu sur les marchés européens et des installations qui favorisent des approches transpérinéales pour les biopsies de la prostate, le système ExactVu peut aujourd'hui être utilisé dans ces situations cliniques.

« La possibilité d'effectuer des biopsies transpérinéales ciblées guidées par le micro-ultrason ExactVu 29 MHz représente une réelle avancée, puisqu'il est possible d'avoir l'image cible en temps réel au bureau », explique le professeur Mark Emberton, professeur d'oncologie interventionnelle, service de chirurgie et de la science interventionnelle au University College London (UCL), et directeur clinique, unité d'efficacité clinique, au Royal College of Surgeons of England.

« Sur certains marchés, on observe une évolution croissante vers des biopsies transpérinéales, dans le but de réduire le nombre d'infections », explique Randy AuCoin, PDG d'Exact Imaging. « Avec le marquage CE pour notre nouveau guide-aiguille transpérinéal stérile, le système micro-ultrasons ExactVu peut désormais être utilisé dans tous les cas cliniques pour des biopsies ciblées de la prostate, y compris des biopsies FusionVu™ et de fusion cognitive. »

Le système micro-ultrasons ExactVu, son application FusionVu et le nouveau guide-aiguille transpérinéal stérile seront présentés en direct lors des prochaines grandes rencontres d'urologie en Europe, le DGU 2019 à Hambourg, le congrès SIU 2019 à Athènes, l'ESUI19 / EMUC19 à Vienne, et l'AFU 2019 à Paris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.exactimaging.com

À propos d'Exact Imaging

Exact Imaging (www.exactimaging.com) est le leader mondial des systèmes micro-ultrasons à haute résolution permettant une imagerie en temps réel et des biopsies ciblées sur le marché de l'urologie pour le cancer de la prostate. La plateforme micro-ultrasons ExactVu™ d'Exact Imaging fonctionne à une fréquence de 29 MHz et offre un niveau inédit de résolution avec une grande facilité d'utilisation et un prix abordable, et elle est un prolongement du flux de tâches urologiques actuel. Grâce à la plateforme Exact Imaging, les urologues peuvent visualiser des zones d'intérêt dans la prostate et cibler spécifiquement des biopsies dans ces zones. Dans les cas où l'imagerie à résonance magnétique peut être utile, l'application de fusion micro-US/MRI FusionVu™ sur la plateforme micro-ultrasons ExactVu facilite un ciblage rapide et simple fondé sur la fusion MRI avec l'aide de la résolution en temps réel à 70 microns du système micro-ultrasons. Le système micro-ultrasons ExactVu et son application FusionVu ont été autorisés par les autorités de réglementation de l'Union européenne (marquage CE), des États-Unis (FDA 510(k)) et du Canada (instruments médicaux homologués de Santé Canada).

Pour plus d'informations : Randy AuCoin, PDG, Exact Imaging, +1.705.927.0512, raucoin@exactimaging.com, www.exactimaging.com

