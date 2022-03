Le guide gratuit du NCCN sur le dépistage du cancer colorectal désormais disponible dans plus d'une douzaine de langues

L'ouvrage NCCN Guidelines for Patients : Colorectal Cancer Screening maintenant traduit en plusieurs langues pour aider les gens dans le monde entier à comprendre pourquoi, quand et comment faire le dépistage du cancer colorectal.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie, 28 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) a annoncé aujourd'hui de nouvelles traductions du guide intitulé NCCN Guidelines for Patients®: Colorectal Cancer Screening publié récemment. Cette ressource gratuite, rendue possible grâce au financement de la NCCN Foundation®, est désormais accessible aux patients et aux soignants en arabe, chinois, français, créole haïtien, hindi, hmong, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, somali, tagalog et vietnamien.

« La NCCN Foundation s'engage à faire progresser les soins contre le cancer pour permettre à tous les patients de vivre mieux, en finançant des sources d'informations médicales fondées sur des preuves et dignes de confiance », a déclaré Patrick Delaney, directeur exécutif de la NCCN Foundation. « Grâce à la traduction de ce livre en plusieurs langues, nous veillons à ce que les patients et les soignants du monde entier puissent prendre des décisions communes sur le dépistage adapté à leur cas. »

Les experts recommandent désormais que le dépistage du cancer colorectal commence dès 45 ans pour les personnes présentant un risque moyen, et même plus tôt pour certaines personnes appartenant à des groupes à risque élevé. L'accès à des informations précises sur le dépistage du cancer est particulièrement crucial à l'heure actuelle, car la pandémie de COVID-19 a entraîné une diminution du nombre de dépistages et de diagnostics de cancer en temps opportun - et devrait entraîner une augmentation du nombre de cas diagnostiqués à un stade plus avancé. Découvrez comment « Le cancer n'attendra pas et vous ne devriez pas non plus » sur le site NCCN.org/resume-screening .

« Le dépistage du cancer colorectal est un outil incroyablement efficace pour améliorer les résultats et même prévenir ce cancer fréquent », a déclaré Anjee Davis, MPPA, présidente de Fight Colorectal Cancer (Fight CRC). « Le dépistage peut réduire le taux de mortalité en détectant le CCR à un stade plus précoce et plus facile à traiter, et peut réduire l'incidence globale du cancer grâce à la détection et à l'ablation des polypes précancéreux. Nous sommes ravis de voir que ces informations essentielles sont désormais accessibles à un nombre encore plus grand de personnes dans le monde. »

Des versions numériques gratuites du guide intitulé NCCN Guidelines for Patients: Colorectal Cancer Screening sont disponibles sur NCCN.org/patientguidelines et via l'application NCCN Patient Guides for Cancer . La bibliothèque croissante des NCCN Guidelines for Patients comprend plus de 60 ouvrages fréquemment mis à jour pour les patients et les soignants, couvrant la plupart des principaux types de cancer, notamment les cancers du côlon et du rectum , ainsi que des recommandations relatives aux soins de soutien et à la survie.

Les NCCN Guidelines for Patients, fondées sur des preuves et validées par des experts, contiennent les mêmes informations que les NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology ( NCCN Guidelines ®). Elles constituent la norme reconnue en matière d'orientation clinique et de politique de gestion du cancer et les directives de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les versions destinées aux patients sont présentées dans un format facile à lire, et comportent des graphiques, des images et un glossaire des termes médicaux. Plus de 50 versions traduites des NCCN Guidelines for Patients sont désormais disponibles.

Pour en savoir plus et contribuer à soutenir ces ressources et d'autres destinées aux personnes souffrant d'un cancer et à leurs soignants, consultez le site NCCN.org/patients .

