Le hackathon « Hack the Normal Sustainability » de Beko souligne le pouvoir de la créativité et de l'innovation collaborative

Beko est fier de présenter les grands gagnants de cette année, parmi lesquels :

Lauréat de l'économie circulaire : L'équipe Salubata

L'équipe vise à apporter une solution au problème mondial des déchets plastiques en transformant les déchets de PET en chaussures belles et confortables. À l'aide d'une technologie brevetée, l'équipe a mis au point un prototype et un plan de commercialisation pour contribuer à la valorisation de près de 6 milliards de tonnes de déchets plastiques des décharges.

L'équipe Salubata L'équipe vise à apporter une solution au problème mondial des déchets plastiques en transformant les déchets de PET en chaussures belles et confortables. À l'aide d'une technologie brevetée, l'équipe a mis au point un prototype et un plan de commercialisation pour contribuer à la valorisation de près de 6 milliards de tonnes de déchets plastiques des décharges. Lauréat du changement climatique : L'équipe 52

L'équipe 52 s'est attaquée à la question du gaspillage d'énergie et des émissions de carbone produites par les appareils électroménagers laissés en veille. L'équipe a mis au point une prise intelligente innovante dotée de modes conviviaux pour permettre aux consommateurs d'éteindre les appareils et de réduire le gaspillage d'énergie lorsqu'ils ne sont pas utilisés, permettant aux consommateurs de réaliser des économies et d'éviter des émissions inutiles.

L'équipe 52 L'équipe 52 s'est attaquée à la question du gaspillage d'énergie et des émissions de carbone produites par les appareils électroménagers laissés en veille. L'équipe a mis au point une prise intelligente innovante dotée de modes conviviaux pour permettre aux consommateurs d'éteindre les appareils et de réduire le gaspillage d'énergie lorsqu'ils ne sont pas utilisés, permettant aux consommateurs de réaliser des économies et d'éviter des émissions inutiles. Lauréat de la gestion de l'eau : Koalas

Les Koalas ont mis au point une nouvelle technologie innovante de lave-longe qui utilise l'oxygène et l'eau froide pour nettoyer les vêtements plus efficacement que jamais. Le nouveau procédé, qui est proposé pour être utilisé dans une future gamme de lave-linge Beko, réduitla nécessité d'utiliser des niveaux élevés de lessive et d'eau chaude, ce qui permet d'économiser de l'eau et de l'électricité.

Beko va maintenant travailler en collaboration avec les neuf gagnants du défi ainsi qu'avec les gagnants du prix spécial Beko pour commercialiser leurs produits avec l'accélérateur européen de premier plan, Startup Wise Guys. Ceci s'ajoute à la dotation de 50 000 € qui a été versée aux gagnants.

Utku Barış Pazar, directeur de la stratégie et du numérique chez Arçelik, a déclaré : « En nous appuyant sur l'expérience des deux précédents hackathons, nous sommes fiers de conclure le plus grand hackathon européen sur le développement durable, ainsi que le tout premier hackathon neutre en carbone, avec la participation de plus de cinq cents participants. Cette année, notre mission pour l'événement s'est concentrée sur la crise climatique croissante et les risques posés par chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire pour les personnes, les espèces et les écosystèmes, ce qui rend urgent de trouver des moyens efficaces pour décarboner et réduire les émissions. En tant que tel, il a été inspirant de voir certains des esprits les plus brillants et des penseurs de l'avenir se réunir pour créer des solutions aux problèmes qui nous touchent tous. Nous sommes fiers de recevoir plus de 700 candidats avec 51 jeunes startups et de réunir 94 équipes de plus de 70 pays pour agir dans le même but : créer des idées à impact positif sur les personnes et la planète. »

« Félicitations aux quatorze lauréats et à tous les participants pour avoir montré ce que nous pouvons réaliser lorsque nous nous rassemblons et collaborons. Nous pensons qu'une culture de la collaboration et de l'innovation est le moyen le plus efficace de relever certains des défis environnementaux urgents d'aujourd'hui, et cet événement a contribué à atteindre cet objectif. »

Présidé par Beko et organisé par les partenaires médias TNW et FT Talent, Hack the Normal Sustainability a permis aux innovateurs de développer de nouvelles technologies et des solutions de vie durables. L'événement a également rassemblé des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des universitaires et des leaders d'opinion de haut niveau, notamment du WWF et du PNUD, qui ont partagé leurs connaissances et leurs précieuses idées dans le cadre de ce hackathon de trois jours.

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de Beko :

Beko est la 1ère marque internationale du groupe Arçelik, un fabricant international d'appareils électroménagers qui travaille avec 12 marques et emploie plus de 40 000 personnes dans le monde. Beko est l'une des 3 premières grandes marques d'électroménager en Europe*. La marque est unpartenaire majeur du FC Barcelone, le partenaire naming de l'équipe masculine de basket-ball du Fenerbahçe et le fournisseur officiel du championnat européen de League of Legends (LEC) dans l'e-sport.

Beko s'investit, depuis des années, dans une mission de sensibilisation de l'opinion publique sur l'importance de vivre plus sainement et se concentre sur le développement de technologies et produits qui inspirent un mode de vie plus sain. Aujourd'hui, la mission de la marque est la suivante : "une vie saine n'est possible que sur une planète saine". Chaque action que nous entreprenons pour être en bonne santé dépend également de la santé de la planète. Beko s'engage à participer à la préservation de la planète en concevant et en fabriquant des produits toujours plus économes en énergie et et en investissant dans l'utilisation efficace des ressources en matière de production.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.beko.com/ .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1820671/HTN_Official.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1820672/Beko_Logo.jpg

SOURCE Beko