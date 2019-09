Le Haut comité de la Fraternité humaine intègre le rabbin Bruce Lustig parmi ses membres

ABU DHABI, ÉAU, 18 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Haut comité de la Fraternité humaine a annoncé l'inclusion du rabbin Bruce Lustig, grand rabbin de la congrégation hébraïque de Washington, à la composition du Comité, ce qui porte à 8 le nombre total de ses membres chargés de la réalisation des objectifs énoncés dans le Document sur la Fraternité humaine.

Le rabbin Bruce Lustig a exprimé sa profonde reconnaissance envers Sa Sainteté le Pape François, le chef de l'Église catholique, et le Dr Ahmed At-Tayeb, grand imam d'Al-Azhar, pour leur soutien et leur encouragement concernant le travail du Comité, et leurs efforts sincères pour accomplir la mission sacrée du Document sur la Fraternité humaine. Il a remercié le Comité pour sa nomination en tant que représentant de la confession juive, exprimant son acceptation du rôle et son plaisir d'assister à la signature de la déclaration historique.

« J'espérais qu'un tel événement serait un moment décisif pour apporter de nouvelles occasions de construire des ponts entre les communautés et les chefs religieux ainsi que pour promouvoir la paix et l'harmonie dans notre monde fracturé », a déclaré le rabbin Bruce Lustig. « Je suis honoré de rejoindre des personnes aussi estimées, qui œuvrent pour défendre la victoire de l'amour sur la haine, de la justice sur l'injustice et de la foi sur la peur… », ajoutant que « portés par la foi que les enfants d'Abraham sont tous créés à l'image de Dieu, nous devons rechercher la justice et la paix pour tous les enfants de Dieu. Puisse Dieu nous donner à tous la force et le courage pour apporter harmonie, espoir, justice et amour à notre monde fracturé, comme le prévoit la Déclaration de la Fraternité humaine et comme l'exige notre foi commune en Dieu. »

Son Éminence Miguel Angel Ayuso Guixot, président du Haut comité, a souhaité la bienvenue au rabbin Bruce Lustig parmi ses membres, affirmant : « Le Comité accueille toutes les compétences et les personnalités religieuses et culturelles ainsi que tous ceux qui contribuent à atteindre les objectifs honorables pour lesquels le Document sur la Fraternité humaine a été créé », ajoutant que dans la période à venir, le Comité cherchera à rencontrer plusieurs chefs de file et figures importants afin de coordonner les initiatives et les projets mis en œuvre par le Comité.

Le rabbin Bruce Lustig est un grand rabbin de la congrégation hébraïque de Washington, où il a servi pendant plus de 25 ans, organisant plus de 2 800 réunions familiales et occupant diverses fonctions de direction au sein des communautés juives locales et internationales. Le rabbin Bruce Lustig est un activiste social engagé, à l'origine du premier sommet abrahamique réunissant des Chrétiens, des Juifs et des Musulmans aux États-Unis suite aux attaques du 11 septembre 2001. Le sommet a abouti à la création de la première Table ronde abrahamique avec l'évêque John Chane, le professeur Akbar Ahmed et le rabbin Bruce Lustig devenant un trio prêchant la paix et le dialogue entre les religions à travers les États-Unis. Newsweek l'a reconnu comme « l'un des rabbins les plus influents d'Amérique » et il a reçu une médaille d'honneur décernée par le roi Mohammed VI pour son rôle dans la coopération interreligieuse.

Le Haut comité a été formé dans le but d'atteindre les objectifs du « Document sur la Fraternité humaine » et le développement d'un cadre opérationnel pour les buts et objectifs qu'il contient. Le Comité se charge aussi de l'exécution des plans, des programmes et des initiatives pour mettre en œuvre les dispositions du Document, qui prône la paix mondiale et la coexistence, et pour assurer un avenir brillant et tolérant pour les générations futures.

Les missions du Haut comité comprennent la supervision de la mise en œuvre du Document aux niveaux régional et international ainsi que l'organisation de réunions internationales avec des personnalités religieuses, divers dirigeants d'organisations internationales et d'autres parties concernées. En outre, le Comité joue un rôle central pour superviser la Maison de la famille d'Abraham à Abu Dhabi, l'une de ses premières initiatives, incarner la relation entre les trois religions abrahamiques et fournir une plateforme pour le dialogue, la compréhension et la coexistence entre leurs religions.

Pour tout complément d'information sur le Haut Comité pour la Fraternité humaine, veuillez consulter le site www.forhumanfraternity.org

SOURCE The Higher Committee for Human Fraternity