Le Haval F7 SUV change la donne pour l'industrie automobile russe et devient le nouveau champion du transport urbain

La production et le montage s'effectuant entièrement dans la nouvelle usine de Haval à Toula en Russie, le constructeur met sur le marché les modèles 1.5T et 2.0T à l'occasion de ce lancement. Les usagers chinois ne tarissent déjà pas d'éloges à propos du Haval F7 qui associe une technologie automobile novatrice et des fonctionnalités de sécurité complètes, un design futuriste élégant et ce que l'on peut faire de mieux pour ce qui est de l'espace et du confort : une telle progression jette les nouvelles bases de la conception et de la production de SUV par l'industrie automobile en Chine.