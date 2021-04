Le HAVAL H6 de troisième génération et le JOLION bientôt lancés sur le marché mondial

Les deux nouveaux modèles seront offerts successivement sur le marché mondial au deuxième trimestre de cette année. Il s'agit aussi de la toute première fois que HAVAL met à niveau ses produits au même rythme sur les marchés intérieurs et étrangers. Parmi ceux-ci, le JOLION se positionne comme le premier SUV urbain mondial et le H6 de troisième génération comme la nouvelle génération de modèles de technologie mondiale. Ces nouveaux véhicules ont désormais pour points forts leurs caractéristiques tendances et de haute technologie.

Comparativement aux produits précédents, les deux nouveaux modèles sont des créations de la plateforme L.E.M.O.N. Il s'agit d'une plateforme mondiale de renseignements et de technologie modulaire lancée par GWM à l'occasion de son 30e anniversaire pour faire face aux défis technologiques futurs. Elle confère au nouveau produit des caractéristiques de flexibilité, de performance et de sécurité élevées et de poids léger, proposant des innovations radicales sur le plan du design, de l'espace passager, de la performance globale, de l'intelligence et de la sécurité, rendant ainsi le produit beaucoup plus compétitif.

La plateforme L.E.M.O.N peut prendre en charge l'élaboration de modèles de différentes catégories : SUV, berlines et monospaces, du niveau A0 au niveau D. Grâce à la modularité et à la grande flexibilité de la plateforme L.E.M.O.N., le JOLION de HAVAL est doté d'un très long empattement de 2 700 mm, comporte jusqu'à 26 espaces de rangement au-delà du même niveau et offre beaucoup d'espace au conducteur.

La haute performance est l'une des caractéristiques remarquables rendues possibles par la plateforme de GWM. La structure de la carrosserie a fait l'objet de nombreuses améliorations. Par exemple, l'angle d'inclinaison de la carrosserie a été réduit de 50 %, l'interférence du volant avec le bras de moment a été réduite de 16 %, la précision de direction a été augmentée de 16 %, la rigidité latérale de la carrosserie a été augmentée de 15 %, et le centre de masse du véhicule a été réduit de 30 mm. De plus, la coordination, la manipulation et le confort du véhicule seront grandement améliorés.

L'intelligence et la sécurité sont également les points saillants techniques des deux modèles. Les technologies d'intelligence et de conduite autonome de GWM ont également été appliquées aux deux modèles, comme l'IACC, le système de freinage d'urgence autonome pour les piétons et les cyclistes, le système de suivi de voie automatique et l'avertisseur de sortie de voie, ainsi que d'autres configurations avancées intelligentes et sécuritaires. Celles-ci garantissent une conduite plus sécuritaire tout en offrant une commodité aux utilisateurs.

La plateforme L.E.M.O.N se démarque également par la caractéristique de poids léger. Grâce à « la structure, aux matériaux et aux processus », les produits sont plus légers et plus compétitifs. La plateforme utilise l'acier façonné à chaud ayant une résistance à la traction de 2 000 MPa plutôt que celui offrant une résistance traditionnelle de 1 500 MPa. À la suite de la toute dernière mise à niveau de la plateforme L.E.M.O.N., le poids du HAVAL H6 de troisième génération a été réduit de 100 kg et sa capacité d'économie de carburant augmentée de 14,5 %. Des progrès importants ont été accomplis par rapport aux modèles des générations précédentes. Leur performance dépasse également celle des modèles de même catégorie.

Les deux tout nouveaux modèles issus de la plateforme L.E.M.O.N. enrichiront la gamme de produits de la marque HAVAL à l'étranger. Il s'agit de cartes professionnelles importantes pour les utilisateurs à l'étranger, qui leur permettent de redécouvrir la marque de HAVAL et de faire l'expérience de la plus récente technologie de fabrication de véhicules de GWM, au profit de l'image de marque de HAVAL.

