Le HiPhi X de Human Horizons s'est retrouvé en tête des ventes des véhicules électriques de luxe en Chine au second semestre de 2021

Avec 919 véhicules vendus en décembre et un total de 3 742 au second semestre de 2021, le HiPhi X s'est hissé à la première place, devant des fabricants automobiles internationaux et nationaux prestigieux comme Porsche, Mercedes-Benz et Hongqi. C'est la première fois qu'un fabricant automobile du pays arrive en tête du graphique des ventes dans le marché des voitures de luxe pour les véhicules dont le prix est supérieur à 500 000 yuans. Depuis son lancement en mai 2021, 4 237 véhicules HiPhi X ont été livrés à des clients dans près de 200 villes du pays.

En ce qui concerne le rendement des ventes, le fondateur de Human Horizons, Ding Lei, a déclaré : « Chez Human Horizons, nous sommes motivés par les innovations, et nous croyons que le HiPhi X offre aux utilisateurs une expérience de conduite sans précédent sur le plan des fonctionnalités techniques et du confort. Nous croyons également au pouvoir de la fabrication, et de la recherche et du développement au pays. Nous sommes fiers que nos produits soient fabriqués en Chine, et nos clients le sont aussi. Je pense que les chiffres reflètent ce fait. »

Pour répondre à la demande croissante des consommateurs, Human Horizons connaît une expansion rapide partout au pays. L'entreprise compte actuellement 37 salles d'exposition, 17 centres de livraison et 155 centres de service dans 147 villes. Elle a considérablement élargi son réseau de stations de recharge en 2021, qui est désormais soutenu par plus de 270 000 bornes de recharge dans plus de 500 villes du pays. Parallèlement, Human Horizons a établi une installation de recherche et développement favorable à la technologie supplémentaire dans la ville de Chengdu, dans l'ouest de la Chine, et a récemment consolidé ses fonctions de conception, d'ingénierie et d'entreprise dans le tout nouveau centre des opérations de Shanghai.

En tant qu'entreprise, Human Horizons se consacre entièrement à la création de véhicules qui allient les innovations technologiques les plus récentes aux commodités de luxe supérieures, définissant ainsi un nouveau segment de voitures baptisé TECHLUXE®. La marque de véhicules HiPhi repose sur trois principes directeurs : la conception définie par des caractéristiques, les véhicules conçus par des logiciels, et la valeur définie par la co-création.

Le HiPhi X est à la fois visuellement esthétique et très performant. Il intègre un certain nombre de technologies présentées en première mondiale dans un véhicule de transport de passagers de production de masse, y compris des phares faisant appel à un système d'affichage à signal intelligent, un écran d'information et de divertissement intégré, et un compagnon virtuel doté de l'intelligence artificielle. Sur le plan de la performance, le HiPhi X est équipé de deux moteurs de 220 kW à l'avant et à l'arrière, ainsi que d'une batterie à grande capacité de 97 kW/heure. Il permet une accélération de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, et offre un rayon d'autonomie de 550 km et un cercle de braquage aussi petit que 5,8 mètres.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et en constante évolution grâce à ses utilisateurs. La gamme HiPhi se compose de véhicules tout électriques intelligents dotés d'une construction légère hybride aluminium-acier et de cuirs végétaliens durables et de matériaux recyclables qui s'ajoutent à la nature durable des produits EV de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons Group Inc. se consacre à la recherche et au développement de technologies au service de la mobilité intelligente novatrices ainsi qu'à la commercialisation de véhicules intelligents tournés vers l'avenir. En outre, Human Horizons développe des technologies de transport connectées et contribue au développement de villes connectées qui redéfiniront la mobilité humaine.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des déclarations dites « prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « sera », « s'attend », « anticipe », « vise », « futur », « a l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « probablement » et d'autres énoncés similaires. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant les convictions, les projets et les attentes de Human Horizons, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents. Il est possible qu'un certain nombre de facteurs influencent les résultats réels et que ces derniers soient sensiblement différents de ceux contenus dans une déclaration prospective donnée, notamment, mais sans s'y limiter : les stratégies de Human Horizons, le développement futur de l'entreprise, la situation financière et les résultats d'exploitation ; l'historique d'exploitation limité de Human Horizons ; les risques associés aux véhicules électriques ; la capacité de Human Horizons à développer, fabriquer et livrer des véhicules de haute qualité et attrayants pour les clients dans les délais et à grande échelle ; la capacité de Human Horizons à développer la fabrication dans son usine en co-entreprise ; les défauts des produits ou tout autre défaut de performance des véhicules ; la capacité de Human Horizons à développer les marques Human Horizons et HiPhi ; la capacité de Human Horizons à faire face à la concurrence avec succès ; la capacité de Human Horizons à obtenir des commandes suffisantes ; les changements dans la demande des consommateurs et les incitations gouvernementales, les subventions ou autres politiques gouvernementales favorables ; les conditions économiques et commerciales générales internationales et celles de la Chine, et les hypothèses sous-jacentes ou liées à tout élément précédemment énoncé. Toutes les informations fournies dans ce communiqué de presse sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et Human Horizons ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

