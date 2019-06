Le HONOR 20 Color Report : la « positivité » en vogue dans les capitales de la mode que sont Londres et Milan

Le HONOR 20 Color Report a été demandé pour rectifier cet oubli et encourager les gens à saisir tout l'émerveillement de la couleur qui les entoure et faire appel à la technologie de pointe de l'appareil photo professionnel HONOR 20 Series – exploitant sa puissance pour un impact positif sur leur vie.

Le HONOR 20 Color Report a fait apparaître que deux tiers (66 %) des gens pensent que les couleurs qu'ils portent peuvent créer la meilleure des premières impressions, et plus de la moitié (53 %) pensent que les autres se forment une opinion sur eux en fonction des couleurs qu'ils portent.

L'experte des couleurs Jules Standish – une autorité incontournable sur les tendances des couleurs – explique que la couleur est importante parce qu'elle suscite des réactions émotionnelles et non rationnelles dans notre cerveau :

« Les premières impressions sont importantes, et quelle est la meilleure manière que la mode de dire au monde qui vous êtes. Des vêtements et des accessoires de couleur bleue vous aident à projeter une image de confiance, de diplomatie et de fiabilité – ce qui est parfait pour les entretiens d'embauche. Porter du noir pour un premier rendez-vous projette du mystère et montre que vous contrôlez vos émotions avec l'intention d'en dire plus sur votre vraie nature à un stade ultérieur de votre relation. Par comparaison, porter du rouge pour un premier rendez-vous projette de la passion et de l'excitation, tout en réclamant de l'attention. »

Pour encourager les gens à constater et à saisir les merveilles qui les entourent, HONOR a levé le voile sur le HONOR 20 series la nuit dernière. Fondé sur un smartphone doté de quatre appareils photo IA de tout premier rang, cette nouvelle technologie fonctionne comme un DSLR, mais avec le confort et l'élégance d'un smartphone. Avec quatre objectifs photo différents, elle permet aux utilisateurs de transformer un moment magique en une photographie ou une vidéo aussi bien le jour que la nuit.

Pour le président de HONOR, George Zhao : « Chez HONOR, nous savons à quel point la couleur est importante. Le HONOR 20 series fait appel à la technologie d'appareil photo la plus évoluée pour aider les gens à profiter des merveilles du monde comme jamais auparavant. HONOR comprend que la couleur n'est pas seulement quelque chose que l'on voit, mais quelque chose que l'on ressent – et cet enseignement est essentiel pour le design et les performances d'un nouveau smartphone. »

La culture de design adoptée par HONOR, « Always Better » (toujours meilleur), se manifeste dans le design innovant et les couleurs uniques de nouveau smartphone HONOR 20 : Phantom Black et Phantom Blue. Ces superbes couleurs ont été sublimées par une merveilleuse conception holographique dynamique de pointe. Ce dos en verre holographique dynamique a été réalisé en deux étapes rendues possibles par la technologie Triple 3D Mesh de HONOR, qui est inédite dans le secteur. La couche de profondeur est obtenue à l'aide d'une technique précise. Elle comporte des millions de prismes miniatures qui ressemblent à des morceaux de diamant. Le résultat est un effet d'optique de profondeur qui permet au HONOR 20 Series de se distinguer de ses prédécesseurs.

