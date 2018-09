Le Honor Play est nommé « Meilleur produit de l'IFA 2018 » par les plus grands médias du monde

BERLIN, 6 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Honor, jeune e-marque de smartphones innovante et avant-gardiste, a remporté une série de prix lors du salon IFA 2018 pour son Honor Play, qualifié d'« ultra-rapide et ultra-intelligent ». Le tout premier smartphone gamer phare d'Honor a été salué pour son GPU Turbo et ses fonctionnalités intelligentes, notamment les vibrations reposant sur l'intelligence artificielle et l'écran à encoche de 6,3 pouces qui assurent des expériences de jeu exceptionnelles.

Lors de l'IFA 2018, le Honor Play a remporté neuf des prix attribués par des médias de premier plan de l'industrie et s'est notamment vu décerner le prix « Meilleur produit de l'IFA 2018 » par Android Headlines, Digital Trends, Pocket-lint, T3, Ubergizmo, Gear Diary, Geek Spin, Talk Android et Technobuffalo. Android Headlines a salué les performances supérieures du Honor Play et été impressionné par son prix très abordable, tandis que Digital Trends a reconnu sa qualité graphique et sa caméra à intelligence artificielle vraiment très intelligente. Pocket-lint a vanté les performances graphiques fournies par le GPU Turbo du Honor Play et son prix très abordable. T3 a salué sa vitesse, son écran FHD+ de 6,3 pouces ainsi que sa conception matérielle et ses logiciels pensés pour les joueurs. Ce smartphone gamer a également été salué par Ubergizmo pour son processeur Kirin 970 associé au GPU Turbo qui offre des performances exceptionnelles à un prix compétitif. Gear Diary a recommandé aux joueurs d'acheter la version gamer du Honor Play pour son design extraordinaire, tandis que Geek Spin a fait l'éloge du Honor Play pour ses performances exceptionnelles, ses fonctionnalités complètes et son prix abordable. Talk Android et Technobuffalo ont également reconnu les performances supérieures du Honor Play et lui ont décerné le prix du « Meilleur produit de l'IFA 2018 ».

En plus de recevoir ces prix de l'IFA, le Honor Play a également été recommandé par la rédaction de six médias de premier plan de l'industrie qui l'ont présenté comme « Produit recommandé par Digital Trends », « Recommandé par Expert Review », « Choix de la rédaction » de Pocket-lint, « Meilleur smartphone gamer » de T3 et « Recommandé par Tech Advisor » et « Recommandé par Trusted Reviews ».

Le lancement du Honor Play offre aux jeunes des performances de jeu sans précédent et une expérience de divertissement ininterrompue 24h/24, 7j/7. Son lancement mondial à l'IFA 2018 a permis d'introduire deux technologies de smartphone de premier plan pour les joueurs et les utilisateurs occasionnels : le GPU Turbo d'Honor, qui améliore considérablement le traitement graphique et l'efficacité du calcul, ainsi que la technologie de caméra à intelligence artificielle avancée.

« Nous sommes fiers du soutien que nous avons reçu de la part des médias et de tout le marché. Le Honor Play offre aux jeunes ce qu'ils attendent vraiment d'un smartphone : une expérience de jeu et de divertissement immersive et continue. Cette reconnaissance confirme que l'arrivée du Honor Play est le moment de mise à l'honneur du jeu que l'industrie attendait », a déclaré George Zhao, président d'Honor.

Lancé à Berlin en août dernier, le Honor Play est une bête de performance de milieu de gamme dotée du GPU Turbo, une technologie de traitement graphique révolutionnaire qui répond aux exigences des jeunes joueurs qui souhaitent une capacité de traitement graphique « rapide comme l'éclair » et une autonomie de batterie plus longue. Le Honor Play possède également un énorme écran FullView de 6,3 pouces avec un ratio écran-corps exceptionnel de 89 % et une batterie d'une capacité énorme de 3750 mAh qui permet de jouer pendant au moins 4 h 30. Le Honor Play sera proposé au prix de départ de 329 € sur HiHonor.com sur les marchés mondiaux, dont l'Europe occidentale (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie et Espagne), les pays d'Europe centrale et orientale, les pays nordiques, le Moyen-Orient, la Russie, l'Inde et la région Asie-Pacifique.

À propos de Honor

Honor est l'une des principales e-marques de smartphones de Huawei Group. Conformément à son slogan « For the Brave » (pour les plus courageux), la marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique, grâce à des produits optimisés pour Internet qui offrent des expériences utilisateur supérieures, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. En faisant cela, Honor se démarque et met en avant son propre courage qui est de faire les choses différemment et de prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de Honor www.hihonor.com ou suivez-nous sur :



https://www.facebook.com/honorglobal/



https://twitter.com/Honorglobal



https://www.instagram.com/honorglobal/



https://www.youtube.com/honorglobal

À propos du salon IFA Berlin

L'IFA est le principal salon mondial de l'électronique grand public et de l'électroménager. Il aura lieu au parc des expositions de Berlin (ExpoCenter City) du 31 août au 5 septembre 2018. Parallèlement à l'événement, l'IFA Global Markets se tiendra du 2 au 5 septembre à Station Berlin et réunira des acheteurs et des fabricants OEM/ODM lors du plus grand salon européen d'approvisionnement du secteur de l'électronique.

www.ifa-berlin.com

Pour plus d'informations, contactez :



Miranda Xie



+852-2963-6768

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/739712/Honor.jpg

Related Links

http://www.hihonor.com