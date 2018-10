Le Huntsman Cancer Institute devient la première installation du nanoScan 3 Tesla TEP/IRM aux États-Unis

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/751910/Mediso_USA_Logo.jpg )



En 2015, le HCI est devenu le centre d'excellence pour imagerie préclinique pour Mediso Ltd. et sa compagnie affiliée Mediso USA avec l'installation de quatre modalités, le nanoScan TEP/IRM 1T et le nanoScan SPECT/CT permettant l'avancée de ses techniques d'imagerie sur le cancer. Trois années plus tard, riches en nombreuses découvertes, HCI est à présent en train de faire passer son système actuel au niveau supérieur avec l'aimant superconducteur 3 Tesla sans cryogène. Ce système vient appuyer l'ouverture d'un laboratoire dédié d'imagerie préclinique et d'un vivarium au nouveau Primary Children's and Families' Cancer Research Center ('Centre primaire de recherches sur le cancer chez les enfants et les familles'). Par l'intermédiaire d'un champ magnétique clinique 3T, le système permet la translation d'imagerie in vivo de petits animaux ; il est particulièrement adaptable aux examens nécessitant une plus grande sensibilité, notamment l'imagerie du cerveau.

« L'installation du 3 Tesla TEP/IRM nous permettra de réaliser un volume d'évaluations préliminaires plus élevé sur une vaste gamme de modèles de tumeurs chez les rongeurs et en même temps d'améliorer notre mise à l'essai de nouvelles thérapies contre le cancer grâce à une meilleure qualité d'image, » a commenté Dr Jeffrey Yap, codirecteur du Centre pour imagerie quantitative sur le cancer au Huntsman Cancer Institute.

« Nous sommes ravis de pousser plus loin les capacités de recherche de HCI en permettant l'utilisation de l'imagerie quantitative à multiples modalités, » a ajouté Illes Muller, associé directeur général de Mediso USA. « Le nanoScan TEP/IRM 3T est le seul appareil monocorps intégré TEP/IRM sur le marché pouvant fournir aux usagers à la fois une TEP haut de gamme et une IRM 3T. La conception sans cryogène veut dire des coûts opérationnels faibles pour le Centre. »

Mediso USA, située à Boston, Massachusetts, distribue le portefeuille d'imagerie préclinique de Mediso aux États-Unis et au Canada, et assure le développement d'applications et l'assistance technique à la recherche dans les sciences de la vie. Pour davantage d'informations, veuillez visiter http://www.medisousa.com.

Mediso Ltd. se spécialise dans le domaine de l'imagerie nucléaire et de l'imagerie moléculaire en se concentrant sur la mise au point, la fabrication, la vente et l'entretien de systèmes d'imagerie in vivo à modalités multiples. Sa famille de produits nanoScan® est le choix en première ligne pour imagerie préclinique comprenant les premières combinaisons dans le monde intégrant TEP/IRM, TEP/CT, SPECT/CT et SPECT/IRM.

