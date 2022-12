Le jeu de combat en 2D « MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » présente de nouveaux personnages gratuits, « Ushiwakamaru » et « Comte de Monte-Cristo », et annonce l'ajout de l'espagnol, du français et du portugais brésilien

TOKYO, 11 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Inc.) a annoncé le lancement des nouveaux personnages « Ushiwakamaru » et « Comte de Monte-Cristo » pour le jeu de combat 2D « MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » disponible dans une mise à jour gratuite le 15 décembre 2022 à 5 h (UTC)*1.

Par ailleurs, la mise à jour à grande échelle effectuée le même jour proposera des versions du jeu en espagnol, en français et en portugais brésilien*2.

2D Fighting Game "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA"

* 1 Certaines heures de mise à jour peuvent varier en fonction de votre plateforme, de votre pays et de votre région. * 2 Les mises à jour linguistiques concerneront uniquement le texte, l'audio sera en japonais.

Les nouveaux personnages « Ushiwakamaru » et « Comte de Monte-Cristo » seront disponibles dans une mise à jour gratuite le 15 décembre.

De nouveaux scénarios de personnages et de nouveaux décors seront également ajoutés en plus des personnages.

« Ushiwakamaru » et « Comte de Monte-Cristo » sont des personnages présents dans le jeu pour smartphone « Fate/Grand Order » Ils font maintenant leur première apparition dans « MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » !

Disponible en espagnol, français et portugais brésilien

« MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » sera disponible en espagnol, en français et en portugais brésilien à partir du 15 décembre 2022 à 5 h (UTC)*1,2.

« MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » est actuellement disponible en cinq langues : japonais, anglais, chinois (traditionnel et simplifié) et coréen. Après la mise à jour du 15 décembre, il sera disponible en huit langues.

Nous espérons que cela permettra à encore plus de joueurs dans le monde entier de jouer à « MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » !

Nouveaux décors

De nouveaux décors seront également ajoutés pour accompagner la sortie de « Ushiwakamaru » et du « Comte de Monte-Cristo ».

« Face the Surging Waves » est un décor pour « Ushiwakamaru ». « Prison Tower - Hall » est un décor pour « Comte de Monte-Cristo ».

