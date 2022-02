LE JEU DE MODE DE LUXE DREST NOMME LISA BRIDGETT COMME NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE

La fondatrice et créatrice Lucy Yeomans, qui travaillait auparavant pour Harper's Bazaar et Net-A-Porter, deviendra coprésidente et Chief Brand & Product Officer. Lucy continuera de diriger le développement stratégique du produit, des partenariats, de la marque et de la création de DREST en tant que Chief Brand & Product Officer, permettant le développement du métavers de la plateforme de jeu. L'investisseur et entrepreneur Graham Edwards rejoindra Lucy en tant que coprésident.

Lisa Bridgett, auparavant directrice de l'exploitation, est nommée au poste de PDG et rejoindra également le conseil d'administration de l'entreprise. Lisa conduira le développement de DREST dans les domaines du jeu, des médias, des données et du commerce électronique alors que l'entreprise s'appuie sur une croissance annuelle de 250 % de ses utilisateurs et se prépare à une accélération rapide en 2022. Lisa, qui a travaillé pour Accenture, Universal Music, Ralph Lauren et Net-A-Porter, possède un sens aigu de la technologie, du numérique et du commerce électronique.

Lucy et Lisa se concentrent sur la construction d'un métavers à contenu ludique et généré par les utilisateurs, en mettant l'accent sur le luxe. Cette évolution planifiée de la gestion fait suite à une rétention et une croissance significatives des utilisateurs en 2021 pour DREST, et à l'intérêt des industries du luxe et de l'art de vivre pour les jeux et le métavers, qui augmente à un rythme record.

Largement reconnu comme l'expérience de jeu de mode haut de gamme, le dynamisme et le leadership de DREST jusqu'à présent ont placé la société dans une position idéale pour aider ses partenaires à profiter des opportunités offertes par la mode, la beauté, le divertissement, les voyages et plus encore.

Lucy Yeomans, fondatrice et coprésidente de DREST, a déclaré :

« Nous sommes arrivés à un moment important dans la trajectoire de DREST et, comme il est indispensable pour toutes les start-ups à ce stade, nous mettons en place tous les éléments de notre entreprise pour un succès à long terme.

« Les dirigeants et fondateurs avisés jouent sur leurs points forts, ce qui pour moi implique de s'approprier notre produit, notre marque et nos partenariats de manière plus approfondie et plus ciblée. Lorsqu'il a fallu nommer notre PDG, Lisa était le choix évident. Elle est une dirigeante d'entreprise internationale remarquable et inspirante, qui a réussi grâce à ses compétences numériques dynamiques dans les secteurs de la musique, de la mode et des jeux.

« Je suis particulièrement fière du fait que, dans un secteur où les femmes représentent la majorité du marché (62 % des joueurs de jeux mobiles sont des femmes) et où 84 %* des postes de direction sont occupés par des hommes, DREST possède deux femmes à sa tête. Nous défions le statu quo et, espérons-le, nous créons une tendance ! ».

Lisa Bridgett, directrice générale de DREST, a déclaré :

« Je suis ravie de pouvoir faire progresser DREST avec Lucy Yeomans, une visionnaire de premier plan dans le domaine de l'innovation de contenu et de technologie, qui a changé l'expérience utilisateur du luxe. Dans le cadre de mes fonctions, je me concentrerai sur le déploiement de DREST par le biais de notre écosystème de développeurs, des canaux de marketing et des flux de revenus stratégiques, en m'appuyant sur la croissance impressionnante que connaît notre base d'utilisateurs ».

À PROPOS DE DREST

Février 2022

DREST est la première plateforme de RVR de luxe au monde où les univers réel et virtuel s'entremêlent et où la mode se conjugue au divertissement. DREST est le premier jeu mobile de stylisme de mode où la créativité, le contenu généré par les utilisateurs, le shopping, le divertissement et la philanthropie occupent une place centrale. Fondé en 2019 par Lucy Yeomans, l'ancienne rédactrice en chef primée de PORTER, NET-A-PORTER.COM et Harper's BAZAAR UK, DREST ouvre la voie de la gamification à l'industrie de la mode de luxe et offre aux particuliers du monde entier la possibilité de jouer dans ce monde passionnant.

S'appuyant sur une technologie d'avatar exclusive, DREST combine des stratégies de gamification, de publicité, de commerce électronique et de données, et DREST s'associe à des marques et des talents de premier plan dans les secteurs de la mode et du divertissement, offrant ainsi une expérience de jeu inégalée. DREST repose sur les principes du métavers, offrant une plateforme pour le contenu généré par les utilisateurs à travers ses défis de style, suscitant ainsi une expérience de jeu optimale qui permet aux créations virtuelles de devenir réelles et au monde réel de côtoyer le virtuel.

Mettant en vedette et travaillant avec plus de 250 marques de luxe, dont Gucci, Bottega Veneta, Prada, Off-White, Loewe, Chloé, Cartier, Burberry et Stella McCartney, la sélection de mode numérique de DREST est assurée à la fois par Farfetch et par les marques elles-mêmes, ce qui permet aux utilisateurs d'acheter en toute simplicité les pièces très prisées qu'ils ont stylisées dans la vie réelle.

En 2020, DREST a proposé certains des noms les plus avant-gardistes des défilés de mode comme avatars de mannequins - Natalia Vodianova, Precious Lee, Irina Shayk, Imaan Hammam et Candice Huffine, qui sont toutes des militantes et des figures de proue d'importantes œuvres caritatives et de mouvements pour lesquels DREST s'est engagé à faire de la sensibilisation et à verser 50 % des revenus générés par les mannequins.

DREST a également annoncé que Mary Greenwell, une artiste iconique, serait la maquilleuse consultante du jeu et que Sam McKnight, un coiffeur renommé, serait le créateur des coupes de cheveux virtuelles exclusives des mannequins.

DREST est disponible en téléchargement sur l'App Store.

