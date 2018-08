Le KAICIID lance Dialogo!, un jeu de société qui facilite les conversations difficiles

VIENNE, August 31, 2018 /PRNewswire/ --

Les conversations sur les sujets, les valeurs et les croyances sensibles ainsi que sur les problèmes mondiaux actuels peuvent être facilitées de manière stimulante et amusante grâce à Dialogo!, un jeu et support pédagogique récemment lancé par le Centre du dialogue international basé à Vienne (KAICIID).

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/736345/Dialogo__Board_Game.jpg )





Conçu pour les joueurs de 10 ans et plus, Dialogo! est un jeu de société qui invite les joueurs à exercer leurs talents de médiateur, à surmonter les malentendus, à dissiper les stéréotypes, et à développer une meilleure aptitude à l'écoute et à la communication. Ce jeu est destiné à tout le monde, qu'il s'agisse de jeunes leaders, de promoteurs de la paix, d'enseignants, d'étudiants ou de familles ; il encourage la pensée critique et promeut le respect d'autrui.

« Dans notre travail, nous formons des leaders religieux à travers le monde et nous voyons souvent que la tension commence par une incapacité à comprendre la position de l'autre, et une inaptitude à communiquer la sienne. Les malentendus commencent lorsque nous ne parvenons pas à parler de nos différences de manière pacifique et respectueuse. Cela vaut tout autant pour les familles et les écoles que pour les pays tout entiers. Avec ce jeu, nous nous efforçons de rendre notre méthodologie de dialogue accessible aux individus et aux communautés du monde entier, afin qu'ils puissent discuter de sujets difficiles d'une manière constructive. »

« Nous prévoyons qu'il soit utilisé par des enseignants qui souhaitent faciliter des discussions respectueuses sur la différence au sein de leur classe, ou par des parents qui souhaitent enseigner à leurs enfants la compréhension mutuelle avec les autres. Il a déjà été utilisé comme outil de médiation par des groupes du KAICIID pour échanger sur des sujets aussi divers que les symboles religieux, le genre et la migration, avec un succès considérable. C'est également un moyen divertissant de promouvoir l'esprit d'équipe », a déclaré Katerina Khareyn, responsable du programme.

Téléchargeable gratuitement sur le site web du KAICIID, le jeu est actuellement disponible en anglais, en allemand, en espagnol et en russe. Des traductions en arabe, en birman et en français sont en cours. KAICIID a collaboré avec le studio Mumkin, basé à Chicago, pour développer un prototype qui a été initialement testé au cours de sessions de formation « Dialogue pour la paix » avec de jeunes scouts. La version finale du jeu a été produite suite à plusieurs séries de tests avec divers groupes échantillons et à des ateliers participatifs, en tenant compte des retours.

« Le dialogue est nécessaire à tous les niveaux, dans chaque coin du monde. Au KAICIID, nous appliquons non seulement le dialogue interreligieux pour aider à réduire les tensions, mais nous offrons aussi des formations au dialogue aux artisans de la paix et aux leaders religieux à travers le monde, et bien plus encore. Avec Dialogo!, nous pouvons apporter ce dialogue dans les écoles, les maisons, les communautés et auprès des jeunes à l'échelle mondiale. Avec ce jeu, nous visons à faire du dialogue une expérience d'apprentissage amusante pour tous », a déclaré Faisal bin Muaammar, secrétaire général du KAICIID.

À propos du KAICIID

Le KAICIID est une organisation intergouvernementale qui promeut l'usage du dialogue dans le monde pour renforcer la cohésion sociale et pour améliorer la compréhension et la coopération. Le centre a été fondé par les gouvernements d'Autriche, d'Arabie saoudite et d'Espagne, avec le Saint-Siège comme observateur fondateur. Son conseil d'administration comprend des représentants éminents des cinq principales religions mondiales (bouddhisme, christianisme, hindouisme, islam et judaïsme).