Le Kenya accorde l'autorisation d'utilisation d'urgence au test rapide antigénique de dépistage de la COVID-19 INDICAID(TM)

HONG KONG et NAIROBI, Kenya, 30 août 2021 /PRNewswire/ -- PHASE Scientific annonce que son test rapide antigénique de dépistage de la COVID-19 INDICAID™ (INDICAID™) a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence du ministère de la Santé de la République du Kenya le 17 août 2021. L'autorisation permet l'utilisation du test au Kenya pour le dépistage des cas de COVID-19, facilitant ainsi l'isolement, le diagnostic et le traitement précoces des patients.

Le test rapide antigénique de dépistage de la COVID-19 INDICAID™ est un test immunologique à flux latéral conçu pour la détection qualitative des antigènes du SRAS-CoV-2. Contrairement aux autres méthodes de test qui utilisent des échantillons par écouvillonnage nasopharyngé, INDICAID™ utilise des échantillons par écouvillonnage nasal pour fournir des résultats rapides en 20 minutes sans avoir besoin d'un équipement précis ou d'une installation spéciale.

INDICAID™ a été validé par le plus grand essai clinique au monde pour un produit de ce type, dont les résultats ont été publiés dans Microbiology Spectrum le 4 août 2021. Dans cet essai de test à double voie, 22 994 sujets asymptomatiques ont été testés en utilisant à la fois INDICAID™ et un test RT-PCR de confirmation dans les centres de dépistage de la COVID-19 communautaires à Hong Kong. Les résultats montrent que le test INDICAID™ présente une excellente sensibilité et spécificité et est efficace pour un dépistage rapide de la population.

« L'autorisation d'INDICAID™ par différents pays indique que notre technologie et notre qualité sont bien reconnues au niveau mondial », déclare le Dr Ricky Chiu Yin-to, fondateur et PDG de PHASE Scientific. « Grâce à la haute sensibilité d'INDICAID, le produit peut non seulement aider à détecter les cas positifs symptomatiques, mais aussi être utilisé pour le dépistage dans les populations asymptomatiques. » Le Dr Chiu a également mentionné que le Kenya est le premier marché africain sur lequel la société s'implante, et qu'elle continuera à s'étendre à d'autres pays africains pour aider à combattre la COVID-19.

Le test rapide de dépistage de la COVID-19 INDICAID™ a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de la Food & Drug Administration (FDA) américaine et le marquage CE européen. Le kit a été largement adopté dans les centres de test de la COVID-19, les hôpitaux, les entreprises publiques et privées, les supermarchés, les hôtels et les écoles, à Hong Kong et à l'étranger. INDICAID™ est actuellement disponible dans 33 pays. C'est le kit de test rapide le plus vendu à Hong Kong.

À propos de Phase Scientific International LTD : PHASE Scientific est une société de biotechnologie à forte croissance fondée par une équipe de bioingénieurs de l'UCLA. L'organisation se concentre sur la création d'outils qui habilitent les gens en leur fournissant de meilleurs renseignements sur leur santé. Son siège social est situé à Hong Kong, et sa présence sur le marché englobe la recherche et le développement, la fabrication et la distribution à Hong Kong, en Chine continentale et en Californie du Sud. Pour en savoir plus : https://phasescientific.com/.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1214883/PHASE_Scientific_Company_Logo.jpg

