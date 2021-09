Le KIIT domine dans le classement mondial des universités

Alors que le KIIT, le NIT Rourkela, l'Amrita Vishwa Vidyapeetham et le Vellore Institute of Technology (VIT) partagent le même rang dans ce classement annuel très convoité et le plus référencé des établissements d'enseignement supérieur dans le monde, l'IIT Bhubaneswar et la Manipal Academy of Higher Education ont été classés en position 1000+. Le SRM Institute of Science and Technology a reculé au rang 1200+, par rapport à sa position l'année dernière. En tant que jeune université de 17 ans seulement, les performances du KIIT sont meilleures que celles de toute autre université du pays. Il a aussi occupé des rangs impressionnants dans les classements effectués par divers organismes gouvernementaux.

Exprimant sa joie au sujet de cette performance, le professeur Achyuta Samanta, fondateur du KIIT et du KISS, a attribué cette réussite aux efforts conjugués des élèves et du personnel. « La performance de KIIT dans le classement est très significative, d'autant plus qu'il s'agit d'une université multidisciplinaire comptant pas moins de 28 facultés. Si le KIIT avait été une institution offrant uniquement des cours d'ingénierie, il aurait occupé un rang beaucoup plus élevé », a-t-il déclaré. Les performances exceptionnelles et régulières du KIIT dans les classements mondiaux et nationaux sont uniquement dues à la vision de son fondateur, a déclaré le personnel du KIIT, transporté de joie.

Le classement mondial des universités Times Higher Education (THE) est une publication annuelle du classement des universités par le Times Higher Education (THE). Il s'agit du seul tableau de performance des universités au niveau mondial qui évalue les universités à forte intensité de recherche sur l'ensemble de leurs missions principales. Les critères du classement sont, entre autres, l'enseignement, la recherche, les citations, les revenus du secteur, l'ouverture internationale ainsi que le nombre d'étudiants, le nombre d'étudiants par personnel, les étudiants étrangers et le ratio étudiants/étudiantes. Les étudiants, les universitaires, les responsables universitaires, les entreprises et les gouvernements du monde entier font confiance à ces classements.

