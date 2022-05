Le KISS va devenir le centre de connaissances et de logistique de l'initiative « Football For School » de la FIFA

Une lettre d'intention a été signée à cet égard entre Youri Djorkaeff, directeur général de la FIFA Foundation, et le Dr Achyuta Samanta, fondateur du KISS. Le document définit dans les grandes lignes les conditions dans lesquelles les deux entités s'engagent à étudier ensemble les possibilités qui s'offrent à elles, notamment en ce qui concerne l'extension du programme Football for Schools, qui est déjà actif dans dix associations membres de la FIFA, indique un communiqué.

La FIFA a choisi le KISS comme agence nodale pour la promotion du football car elle a été encouragée par le ministre en chef d'Odisha, Naveen Patnaik, qui met l'accent sur la promotion du sport dans son ensemble.

En octobre de l'année dernière, le KISS a annoncé le lancement du tout premier programme « Football for School » en Inde, en association avec la FIFA.

Le dernier développement vise à porter l'engagement entre la FIFA et le KISS, une composante de KIIT, à un niveau supérieur. Selon la lettre, le KISS servira de centre de connaissances pour la formation Football for Schools et de centre logistique pour la distribution des ballons Football for Schools.

S'exprimant à cette occasion, M. Djorkaeff a déclaré : « C'est avec beaucoup de fierté et d'excitation que nous signons aujourd'hui cette lettre d'intention avec l'Institut des sciences sociales de Kalinga. Le programme Football for Schools de la Fondation FIFA a été lancé pour avoir un impact positif sur la vie de 700 millions d'enfants. »

« Le football est un jeu mondial, et nous avons déjà vu le pouvoir qu'il a d'unir, d'inspirer et d'éduquer aux quatre coins du monde grâce au travail déjà accompli par ce programme. Je suis certain que la collaboration que nous avons mise en place aujourd'hui contribuera à renforcer encore ce pouvoir et je me réjouis des opportunités qu'elle apportera sans aucun doute à des millions d'enfants dans la région », a déclaré le Dr Samanta dans sa réaction. Le Dr Samanta a félicité le ministre en chef pour la promotion du sport à grande échelle dans l'État et pour être une source constante d'encouragement pour tous les sportifs. Les amateurs de football et les amoureux du jeu ont également salué la dernière initiative de FIFA-KISS et félicité le Dr Samanta pour cette collaboration.

« Le programme est en passe d'atteindre cet objectif et est actif en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie de l'Est, dans les Caraïbes et dans le monde arabe. Le partenariat que nous officialisons ici aujourd'hui est la prochaine étape du voyage en Inde et en Asie du Sud », a-t-il déclaré

À propos du KISS

Le KISS est le plus grand pensionnat et la plus grande université entièrement gratuite au monde pour les enfants indigènes, avec 30 000 élèves en pensionnat et 30 000 autres étudiant sur des campus satellites. Elle a déjà offert une plateforme à de nombreux sportifs grâce à des installations de pointe.

Niklaus Samuel Gugger, membre du Parlement suisse, est l'ambassadeur mondial du KISS.

