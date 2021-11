Le LA Auto Show annonce son programme d'expériences à l'intérieur et en plein air

Avec des avant-premières mondiales, des voitures rares et personnalisées, des food trucks, un programme d'adoption d'animaux de compagnie et un nombre sans précédent d'essais de conduite, le LA Auto Show offrira une expérience amusante et abordable à découvrir en personne du 19 au 28 novembre

LOS ANGELES, 6 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Los Angeles Auto Show® (Salon de l'automobile de Los Angeles, soit LA Auto Show®), l'événement automobile et de mode de vie en présentiel de premier plan, a récemment annoncé son programme dynamique d'activités à l'intérieur et en plein air, d'événements de presse et d'attractions destinées aux consommateurs. Avec ce programme, l'événement mettra en avant des véhicules de classe mondiale qui seront présentés pour la première au public lors du salon de 2021. L'événement accueillera le grand public du 19 au 28 novembre au Los Angeles Convention Center. Après deux ans d'absence en raison de la pandémie, le retour des consommateurs dans les salles d'exposition du LA Auto Show ainsi que la reprise des réunions en personnes fourniront aux constructeurs automobiles l'occasion idéale de montrer pourquoi le secteur de la mobilité est l'un des plus innovants et avant-gardistes de la planète.

Avant que le LA Auto Show n'ouvre ses portes au public de Californie du Sud, des constructeurs d'automobiles du monde entier, établis comme nouveaux, présenteront leurs derniers véhicules et concepts de véhicules lors d'AutoMobility LA® 2021 (l'événement du salon destiné aux membres de l'industrie et aux médias). Cette année, les conférences de presse d'AutoMobility LA auront lieu en personne le mercredi 17 novembre. Les entreprises suivantes, entre autres, feront des annonces : Barbie, Biliti Electric Inc., Bremach, EdisonFuture, Fisker Inc., Hyundai Motor, Kia, Mullen, Subaru et VinFast.

« Ce n'est pas sans raison que le LA Auto Show est considéré chaque année comme un événement incontournable. Nous offrons 10 jours et plus de 90 000 mètres carrés d'expériences intérieures et extérieures que nos participants attendent avec impatience année après année », a déclaré Lisa Kaz, propriétaire et PDG du LA Auto Show.

Le LA Auto Show met en vedette des startups dynamiques tout comme des marques établies, offrant 10 journées bien chargées, avec des tests de conduite, des présentations de véhicules jamais vus auparavant, des voitures rares et personnalisées, de nouveaux véhicules à zéro émission, des occasions d'activation interactive et des expériences uniques. Les influenceurs et les acheteurs pourront essayer de conduire des véhicules de marques comme Audi, Chrysler, Dodge, ElectraMeccanica, Fiat, Ford, Honda, Jeep, Nissan, Ram, Subaru et Toyota, tout en profitant d'expériences telles que les suivantes :

Nouvelles occasions d'activation, présentations et expériences pour les consommateurs

« Camp Jeep » (à l'extérieur) : À l'exposition de 2 300 mètres carrés de Jeep, les visiteurs du LA Auto Show ont la possibilité de découvrir les capacités tout-terrain hors-normes des véhicules Jeep sans avoir besoin de quitter le salon. Camp Jeep renferme plusieurs obstacles simulant certains des tests rigoureux auxquels les véhicules de Jeep sont soumis avant d'être commercialisés. Le parcours offre un aperçu de première main de certaines caractéristiques des véhicules de Jeep, par exemple la garde au sol, la traction, la stabilité, l'articulation, l'angle de rampe, le carrossage négatif et la suspension. Camp Jeep est une zone d'aventure interactive qui invite les visiteurs à explorer les capacités des véhicules Jeep, sur la route et hors piste, en compagnie de conducteurs de 4x4 experts et professionnels Ceux qui souhaitent prendre part à cette activité peuvent choisir parmi différents modèles, y compris la Wrangler Rubicon 2021, la Wrangler 4x4, la Grand Cherokee, la Gladiator Rubicon et la Grand Cherokee Trailhawk.

À l'exposition de 2 300 mètres carrés de Jeep, les visiteurs du LA Auto Show ont la possibilité de découvrir les capacités tout-terrain hors-normes des véhicules Jeep sans avoir besoin de quitter le salon. Camp Jeep renferme plusieurs obstacles simulant certains des tests rigoureux auxquels les véhicules de Jeep sont soumis avant d'être commercialisés. Le parcours offre un aperçu de première main de certaines caractéristiques des véhicules de Jeep, par exemple la garde au sol, la traction, la stabilité, l'articulation, l'angle de rampe, le carrossage négatif et la suspension. Camp Jeep est une zone d'aventure interactive qui invite les visiteurs à explorer les capacités des véhicules Jeep, sur la route et hors piste, en compagnie de conducteurs de 4x4 experts et professionnels Ceux qui souhaitent prendre part à cette activité peuvent choisir parmi différents modèles, y compris la Wrangler Rubicon 2021, la Wrangler 4x4, la Grand Cherokee, la Gladiator Rubicon et la Grand Cherokee Trailhawk. Circuit électrique alimenté par Electrify America (activité intérieure) : Cette année, Electrify America, le plus grand réseau ouvert de recharge ultra rapide en courant continu, est le sponsor exclusif de la nouvelle piste d'essai intérieure pour véhicules électriques (VE) du LA Auto Show. L'entreprise est aussi le fournisseur exclusif du salon pour les services de recharge destinés aux marques automobiles et aux véhicules participants aux tests de conduite extérieurs. Les passionnés, les acheteurs et ceux qui souhaitent en savoir plus sur les VE peuvent facilement tester plusieurs des derniers modèles de VE sur une piste d'essai de 5 000 mètres carrés aménagée à l'intérieur du South Hall du Los Angeles Convention Center. Les visiteurs pourront également en apprendre davantage sur les solutions de recharge d'Electrify America, y compris HomeStation, un chargeur domestique de niveau 2, ainsi que son nouveau prototype de chargeur public de recharge rapide en courant continu qui fera ses débuts à AutoMobility LA 2021. Pour plus d'informations sur Electrify America ou pour connaître les emplacements de ses chargeurs, consultez le site : https://www.electrifyamerica.com/ .

Cette année, Electrify America, le plus grand réseau ouvert de recharge ultra rapide en courant continu, est le sponsor exclusif de la nouvelle piste d'essai intérieure pour véhicules électriques (VE) du LA Auto Show. L'entreprise est aussi le fournisseur exclusif du salon pour les services de recharge destinés aux marques automobiles et aux véhicules participants aux tests de conduite extérieurs. Les passionnés, les acheteurs et ceux qui souhaitent en savoir plus sur les VE peuvent facilement tester plusieurs des derniers modèles de VE sur une piste d'essai de 5 000 mètres carrés aménagée à l'intérieur du South Hall du Convention Center. Les visiteurs pourront également en apprendre davantage sur les solutions de recharge d'Electrify America, y compris HomeStation, un chargeur domestique de niveau 2, ainsi que son nouveau prototype de chargeur public de recharge rapide en courant continu qui fera ses débuts à AutoMobility LA 2021. Pour plus d'informations sur Electrify America ou pour connaître les emplacements de ses chargeurs, consultez le site : https://www.electrifyamerica.com/ Expérience « Bronco Built Wild » de Ford (à l'extérieur) : À l'exposition Built Wild, les visiteurs du LA Auto Show ont l'occasion de découvrir le plein potentiel de la gamme Bronco sur un parcours tout-terrain conçu à cet effet. Les plus courageux peuvent aussi se mettre à l'épreuve en partant pour une tour sur le mont Bronco, une colline de 38 degrés située au North Plaza du Los Angeles Convention Center. Pour les visiteurs, cette exposition est aussi une occasion d'en apprendre davantage sur l'héritage tant apprécié de la marque Bronco, d'explorer les derniers modèles de la gamme, de la Bronco Sport aux Bronco à deux et quatre portes, et de découvrir une modularité et des accessoires adaptés à tous les modes de vie. L'exposition invite aussi le public à partir pour un tour palpitant sur un parcours hors piste conçu par Vaughn Gittin Jr. afin de mettre en avant les capacités et la connectivité tout-terrain des Bronco. L'expérience met aussi en vedette la fonction Trail Turn Assist, qui permet aux véhicules de faire une rotation en restant au même endroit.

À l'exposition Built Wild, les visiteurs du LA Auto Show ont l'occasion de découvrir le plein potentiel de la gamme Bronco sur un parcours tout-terrain conçu à cet effet. Les plus courageux peuvent aussi se mettre à l'épreuve en partant pour une tour sur le mont Bronco, une colline de 38 degrés située au North Plaza du Convention Center. Pour les visiteurs, cette exposition est aussi une occasion d'en apprendre davantage sur l'héritage tant apprécié de la marque Bronco, d'explorer les derniers modèles de la gamme, de la Bronco Sport aux Bronco à deux et quatre portes, et de découvrir une modularité et des accessoires adaptés à tous les modes de vie. L'exposition invite aussi le public à partir pour un tour palpitant sur un parcours hors piste conçu par Vaughn Gittin Jr. afin de mettre en avant les capacités et la connectivité tout-terrain des Bronco. L'expérience met aussi en vedette la fonction Trail Turn Assist, qui permet aux véhicules de faire une rotation en restant au même endroit. Expériences « Built To Electrify » et « Built Ford Wild » de Ford (à l'intérieur) : L'expérience Built to Electrify de Ford, située à l'intérieur du West Hall du Los Angeles Convention Center, sensibilise les clients aux avantages des véhicules électriques (VE) et leur donne la chance de voir la gamme complète de VE de Ford. L'expérience offre au public du LA Auto Show un aperçu exclusif de la Ford F-150 Lightning, un modèle entièrement électrique, et leur donne l'occasion de faire un tour palpitant à bord d'une Mustang Mach-E. L'expérience Built Ford Wild, également située dans le West Hall, présente la gamme complète de camions de Ford, y compris de tout nouveaux modèles comme le Maverick, la F-150 Hybrid 2021 et la F-150 Lightning, ainsi que des anecdotes de clients locaux sur leur merveilleuse expérience avec leurs camions Ford. Ceux qui se rendent au Built Ford Wild peuvent explorer les façons dont les derniers produits de Ford peuvent rendre leur travail et leurs loisirs encore plus agréables.

L'expérience Built to Electrify de Ford, située à l'intérieur du West Hall du Convention Center, sensibilise les clients aux avantages des véhicules électriques (VE) et leur donne la chance de voir la gamme complète de VE de Ford. L'expérience offre au public du LA Auto Show un aperçu exclusif de la Ford F-150 Lightning, un modèle entièrement électrique, et leur donne l'occasion de faire un tour palpitant à bord d'une Mustang Mach-E. L'expérience Built Ford Wild, également située dans le West Hall, présente la gamme complète de camions de Ford, y compris de tout nouveaux modèles comme le Maverick, la F-150 Hybrid 2021 et la F-150 Lightning, ainsi que des anecdotes de clients locaux sur leur merveilleuse expérience avec leurs camions Ford. Ceux qui se rendent au Built Ford Wild peuvent explorer les façons dont les derniers produits de Ford peuvent rendre leur travail et leurs loisirs encore plus agréables. « Ram Truck Territory » (à l'intérieur) : Cette aventure en camion ultime, démontrant la puissance et les capacités de la famille Ram Truck, fera ses débuts dans le West Hall du Los Angeles Convention Center. L'expérience invite le public à traverser un parcours interactif dans un Ram 1500 2021, le camion léger le plus récompensé aux États-Unis, conduit par un conducteur professionnel. Les visiteurs peuvent aussi choisir de faire un tour à bord d'autres modèles de la famille Ram : Ram Rebel, Limited, Laramie ou Longhorn. Les camions lourds de Ram présents à l'exposition sont les modèles Ram Power Wagon, Ram 2500 et 3500 Limited. Une autre attraction de Ram Truck Territory est le High Banked Wedge, une structure de près de 2 mètres de haut, avec un diamètre de 21 mètres et une inclinaison de 30 degrés, où Ram donne une démonstration de la stabilité de ses véhicules. Les camions rouleront sur un ensemble de ponceaux en acier pour mettre en avant leur manœuvrabilité et leurs options de suspension. Les participants peuvent également sentir la traction des véhicules et découvrir leur technologie de contrôle en descente sur le légendaire Ram Mobile Mountain, une montagne artificielle de 4 mètres de haut et de près de 30 mètres de long, avec des angles d'approche et de départ de 30 degrés. Ram donnera aussi une démonstration de la capacité de remorquage d'une Ram 3500 2021 munie d'un moteur diesel Cummins de 6,7 litres à haut rendement. Le camion soulèvera un poids lourd tout en étant attelé à la Ram Tow Power Tower (une tour de 7 mètres de haut) afin de simuler le remorquage.

Cette aventure en camion ultime, démontrant la puissance et les capacités de la famille Ram Truck, fera ses débuts dans le West Hall du Convention Center. L'expérience invite le public à traverser un parcours interactif dans un Ram 1500 2021, le camion léger le plus récompensé aux États-Unis, conduit par un conducteur professionnel. Les visiteurs peuvent aussi choisir de faire un tour à bord d'autres modèles de la famille Ram : Ram Rebel, Limited, ou Longhorn. Les camions lourds de Ram présents à l'exposition sont les modèles Ram Power Wagon, Ram 2500 et 3500 Limited. Une autre attraction de Ram Truck Territory est le High Banked Wedge, une structure de près de 2 mètres de haut, avec un diamètre de 21 mètres et une inclinaison de 30 degrés, où Ram donne une démonstration de la stabilité de ses véhicules. Les camions rouleront sur un ensemble de ponceaux en acier pour mettre en avant leur manœuvrabilité et leurs options de suspension. Les participants peuvent également sentir la traction des véhicules et découvrir leur technologie de contrôle en descente sur le légendaire Ram Mobile Mountain, une montagne artificielle de 4 mètres de haut et de près de 30 mètres de long, avec des angles d'approche et de départ de 30 degrés. Ram donnera aussi une démonstration de la capacité de remorquage d'une Ram 3500 2021 munie d'un moteur diesel Cummins de 6,7 litres à haut rendement. Le camion soulèvera un poids lourd tout en étant attelé à la Ram Tow Power Tower (une tour de 7 mètres de haut) afin de simuler le remorquage. Expérience « National Parks » et programme d'adoption d'animaux de compagnie de Subaru (à l'intérieur) : Cette expérience inédite met en vedette les principaux modèles de Subaru tout en soulignant l'engagement de la marque envers la préservation des parcs nationaux du pays. Dans le West Hall du Los Angeles Convention Center, un mur et un plancher à LED à 180 degrés plongent les visiteurs au cœur même de la nature. En outre, le public peut explorer une grotte interactive mettant en avant la technologie « sans contact » des véhicules, et prendre part à l'événement « Subaru Loves Pets », qui invite chaque jour les visiteurs à adopter un animal de compagnie. Un rendez-vous à ne pas manquer ! La toute nouvelle exposition de Subaru dédiée à la performance mettra en vedette la WRX 2022 et d'autres modèles encore.

Cette expérience inédite met en vedette les principaux modèles de Subaru tout en soulignant l'engagement de la marque envers la préservation des parcs nationaux du pays. Dans le West Hall du Convention Center, un mur et un plancher à LED à 180 degrés plongent les visiteurs au cœur même de la nature. En outre, le public peut explorer une grotte interactive mettant en avant la technologie « sans contact » des véhicules, et prendre part à l'événement « Subaru Loves Pets », qui invite chaque jour les visiteurs à adopter un animal de compagnie. Un rendez-vous à ne pas manquer ! La toute nouvelle exposition de Subaru dédiée à la performance mettra en vedette la WRX 2022 et d'autres modèles encore. « VW Roadshow » (à l'extérieur) : Volkswagen invite les visiteurs du LA Auto Show à découvrir par eux-mêmes l'expérience de conduite conviviale de ses SUV. Au « VW Roadshow », le public aura l'occasion de voir de nombreux véhicules de la marque, notamment le SUV entièrement électrique ID.4, nommé voiture de l'année, la nouvelle Taos compacte dotée du cockpit numérique de VW, le modèle Atlas destiné aux familles, l'Atlas Cross Sport arborant une silhouette audacieuse, ainsi que la Tiguan compacte, lauréate du prix « Car & Driver Editor's Choice Award ». Le circuit fermé et personnalisé de Volkswagen, situé au Gilbert Lindsey Plaza du Los Angeles Convention Center, comporte les obstacles qui mettent en avant l'agilité, la stabilité et l'adaptabilité des SUV de Volkswagen. Pour accélérer le processus d'enregistrement, les participants sont invités à s'inscrire en ligne à l'adresse : http://www.vwroadshow.com/.

Les billets sont maintenant en vente sur laautoshow.com/tickets. De nouvelles occasions d'activation, expériences et présentations de véhicules seront annoncées au cours des prochains jours.

Pour de plus amples informations sur AutoMobility LA et le LA Auto Show, y compris les références des médias et de l'industrie, veuillez visiter : www.AutoMobilityLA.com et www.LAAutoShow.com.

AutoMobility LA et LA Auto Show seront organisés conformément à tous les protocoles de sécurité requis par le département de la santé publique du comté de Los Angeles. Les visiteurs devront présenter leurs cartes de vaccination ou un test de dépistage négatif de la COVID-19 de moins de 72 heures suivant l'arrivée au Los Angeles Convention Center. Ils devront également porter un masque pour entrer au salon. Des tests rapides gratuits seront disponibles pour ceux qui souhaitent se faire tester sur place. Pour en savoir plus sur les protocoles de sécurité du LA Auto Show, veuillez consulter : https://laautoshow.com/health_and_safety/.

À propos du Salon de l'automobile de Los Angeles (LA Auto Show®)

Fondé en 1907, le Salon de l'automobile de Los Angeles (LA Auto Show®) est le premier grand salon automobile nord-américain de la saison et est réputé pour être l'un des salons les plus influents au monde. Reflet de sa localisation, le salon célèbre l'histoire d'amour entre les Angelenos et leurs voitures, et offre une plateforme mondiale à la technologie et à l'innovation de l'industrie, synonymes de la Californie. Le salon se déroule sur 10 jours complets pendant la période de Thanksgiving et représente une destination incontournable pour de nombreux influenceurs du secteur, des passionnés de voitures et des familles souhaitant profiter d'une journée pendant les vacances. Organisé chaque année au Los Angeles Convention Center, le LA Auto Show apporte plusieurs centaines de millions de dollars à l'économie locale, stimule le marché de l'emploi local et constitue le premier générateur de revenus du LA Convention Center. En 2021, les journées des médias et de l'industrie, AutoMobility LA, auront lieu les 17 et 18 novembre et comprendront une série d'annonces et de révélations révolutionnaires sur l'industrie. Les portes seront ouvertes au public du 19 au 28 novembre. Le LA Auto Show est soutenu par la Greater LA New Car Dealer Association et est détenu et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les dernières nouvelles et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram, et inscrivez-vous aux alertes sur http://www.laautoshow.com/.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg

Related Links

http://www.laautoshow.com



SOURCE Los Angeles Auto Show