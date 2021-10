Le LA Auto Show suscite l'enthousiasme de l'industrie et des consommateurs grâce aux révélations en personne des nouveaux et des ancestraux constructeurs automobiles

AutoMobility LA 2021 deviendra une scène mondiale pour les révélations de produits et les annonces à la presse des toutes nouvelles marques Fisker Inc. et Mullen Automotive, basées en Californie du Sud, ainsi que des constructeurs automobiles traditionnels tels que Hyundai Motor, Kia, Porsche et Subaru, sans oublier VinFast (le tout premier constructeur automobile vietnamien à faire ses débuts en Amérique du Nord). Parmi les entreprises qui présentent leurs marques et leurs dernières innovations à AutoMobility LA et au LA Auto Show cette année figurent BILITI Electric, EdisonFuture, ElectraMeccanica et SONDORS.

Après une interruption de deux ans, AutoMobility LA et le LA Auto Show reviennent au Los Angeles Convention Center avec une liste variée de constructeurs automobiles mondiaux, jeunes ou anciens, prêts à présenter leurs dernières innovations et à offrir aux visiteurs la possibilité de les tester en personne. Après l'avant-première de deux jours du LA Auto Show pour les médias et l'industrie, les habitants de la Californie du Sud auront dix jours complets pour explorer et profiter de 92 903 mètres carrés d'espace intérieur et extérieur rempli d'essais de conduite et d'activités familiales. Les acheteurs, les passionnés et les influenceurs pourront découvrir les voitures, camions et SUV les plus récents, y compris les modèles électriques, à essence et hybrides, ainsi que des véhicules personnalisés par des constructeurs et des préparateurs locaux.

« AutoMobility LA et le LA Auto Show sont des incontournables pour toute marque qui cherche à atteindre et à engager le marché le plus important du pays », a déclaré Terri Toennies, présidente d'AutoMobility LA et du LA Auto Show. « Nos fans sont impatients de revenir en personne et de raviver ce qui est devenu une tradition de novembre à Los Angeles - assister au LA Auto Show. Du point de vue de l'innovation et des sentiments, je m'attends à ce que le salon de cette année soit le plus passionnant à ce jour. »

En plus des essais de conduite et des cours tout autour du site, y compris Camp Jeep, Ford Bronco Build Wild Experience, et The VW Roadshow, le LA Auto Show de cette année est prêt à mettre en avant les véhicules à émission zéro de manière importante avec une toute nouvelle piste intérieure de 5 109 mètres carrés alimentée par Electrify America, ainsi que l'introduction de THE ZEVAS™, un programme de récompense qui honorera les derniers véhicules à émission zéro disponibles à l'achat ou en pré-commande.

Le LA Auto Show ouvre ses portes au public du 19 au 28 novembre au Los Angeles Convention Center. Les billets sont dès à présent en vente et disponible à l'achat sur www.laautoshow.com/tickets . Avant l'ouverture des portes au public, le LA Auto Show accueillera les journées des médias et de l'industrie, AutoMobility LA, les 17 et 18 novembre.

Pour de plus amples informations sur AutoMobility LA et le LA Auto Show, y compris les références des médias et de l'industrie, veuillez visiter : www.AutoMobilityLA.com et www.LAAutoShow.com .

AutoMobility LA et LA Auto Show seront organisés conformément à tous les protocoles de sécurité requis par le département de la santé publique du comté de Los Angeles.

À propos du Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Fondé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon automobile nord-américain de la saison et est largement reconnu comme l'un des salons les plus influents au niveau mondial. Reflet de sa localisation, le salon célèbre l'histoire d'amour entre les Angelenos et leurs voitures, et offre une plateforme mondiale à la technologie et à l'innovation de l'industrie, synonymes de la Californie. Le salon dure 10 jours pendant la période de Thanksgiving et est une destination incontournable pour de nombreux influenceurs du secteur, les passionnés de voitures et les familles souhaitant profiter d'une journée pendant les vacances. Organisé chaque année au Los Angeles Convention Center, le LA Auto Show apporte plusieurs centaines de millions de dollars à l'économie locale, stimule le marché de l'emploi local et constitue le premier générateur de revenus du LA Convention Center. En 2021, les journées des médias et de l'industrie, AutoMobility LA, auront lieu les 17 et 18 novembre et comprendront une série d'annonces et de révélations révolutionnaires sur l'industrie. Les portes seront ouvertes au public du 19 au 28 novembre. Le LA Auto Show est soutenu par la Greater LA New Car Dealer Association et est détenu et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les dernières nouvelles et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter , Facebook ou Instagram , et inscrivez-vous aux alertes sur http://www.laautoshow.com/ .

À propos de THE ZEVAS

THE ZEVAS™ sont les prix officiels des véhicules électriques du LA Auto Show, la principale vitrine nationale des nouveaux véhicules à émission zéro (ZEV). Lancé en 2021, le programme de récompenses honore les ZEV disponibles à l'achat ou en précommande dans une variété de catégories. Les lauréats de THE ZEVAS seront annoncés avant l'AutoMobility LA 2021 - les journées de la presse et du commerce du LA Auto Show le 16 novembre. Pour plus d'informations sur THE ZEVAS, visitez le site https://www.laautoshow.com/thezevas .

Les entreprises souhaitant participer au prochain LA Auto Show et/ou à ses journées médiatiques et industrielles (AutoMobility LA) sont priées de contacter Terri Toennies, présidente du LA Auto Show, à l'adresse [email protected] .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg

Related Links

http://www.laautoshow.com



SOURCE Los Angeles Auto Show