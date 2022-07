Le lancement de « Boop & Frens » sur NFT marque le premier pas de l'icône du dessin animé Betty Boop dans le métavers

Fleischer Studios, Inc, propriétaire du personnage icônique, l'agence de licence de marque Global Icons, LLC, et XLABEL, la société de conseil en marque Web3, se sont associés pour lancer « Boop & Frens » , une collection exclusive NFT destinée à rassembler la communauté mondiale des fans de Betty Boop. La collection est un hommage au personnage qui a longtemps été un symbole mondial d'indépendance, de gentillesse, de style et d'acceptation universelle.

La collection NFT marque la première entrée de Betty Boop dans le monde de l'art numérique du Web 3. 8 888 NFT uniques seront lancés, représentant Betty Boop habillée de vêtements et d'accessoires Digital Fashion, tels qu'on les voit dans ses dessins animés classiques, et conçus par MYAMI Studio, connu pour créer de la haute couture numérique qui peut être portée et échangée dans des réalités virtuelles. La collection officielle de NFT sera frappée le 9 août 2022, journée officielle de Betty Boop et anniversaire des débuts de Betty sur grand écran en 1930.

En l'honneur de la championne animée de l'émancipation et ambassadrice de la bonne volonté et de la joie, les NFT « Boop & Frens » offriront aux détenteurs une utilité à plusieurs niveaux. De l'accès aux vêtements virtuels à des expériences uniques des fans dans le métavers.

« Nous sommes ravis de voir Betty Boop entrer dans le métavers, où l'appartenance à une communauté est la pierre angulaire de la prochaine phase de l'Internet », a déclaré Mark Fleischer, président de Fleischer Studios, Inc. et petit-fils du créateur de Betty Boop, Max Fleischer.

La collection Betty Boop NFT a été créée avec le soutien de plusieurs communautés du métavers. D'autres partenariats avec des créateurs seront annoncés sur le Discord officiel de la communauté, Boop & Frens.

Chaque collaboration s'aligne sur les valeurs fondamentales et les espoirs de Betty Boop pour un métavers ouvert, non seulement sur le plan technologique mais aussi sur le plan culturel, en développant des plans pour créer un lieu permanent et une scène en direct célébrant virtuellement des artistes et des musiciens de tous les coins du métavers accueillis par Betty elle-même.

Pour obtenir tous les détails de la sortie, rejoignez la communauté « Boop & Frens » sur Discord à l'adresse https://discord.gg/boopandfrens, ou rendez-vous sur https://nft.bettyboop.com

CLIQUEZ ICI POUR LE KIT MÉDIA, Y COMPRIS LES VIDÉOS EN HAUTE RÉSOLUTION.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1858263/Betty_Boop1.jpg

SOURCE XLabel