Le lancement global de la Cité de l'innovation des entreprises européennes de Nanjing a eu lieu à Shanghai

SHANGHAI, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le 13 juillet, le lancement mondial de la European Enterprises Innovation Town (Cité de l'innovation des entreprises européennes) de Nanjing s'est déroulé avec succès à Shanghai. Organisé par le Bureau de promotion des investissements de Nanjing, le gouvernement populaire du district de Lishui de Nanjing, le Bureau du commerce de Nanjing et le Bureau des affaires étrangères du gouvernement municipal de Nanjing, l'événement intitulé « Conférence de promotion de la coopération internationale des entreprises européennes de Nanjing (Shanghai) » est une plateforme dont l'objectif est d'enrichir le dialogue et approfondir la coopération avec la présence de plus de 200 représentants d'institutions et d'entreprises européennes et chinoises et de nombreux participants en ligne.

Le maire adjoint de Nanjing, Lin Tao, a exprimé de grands espoirs pour une coopération entre Nanjing et les entreprises européennes et a souligné que Nanjing a fourni une politique favorable pour promouvoir un écosystème innovant et attirer des talents internationaux. Il a déclaré : « En tant que plaque tournante importante au centre d'une route principale, que une ville centrale importante dans l'est de la Chine et que mégalopole dans le delta du fleuve Yangtze, Nanjing est une ville de culture, verte et écologique, avec d'excellentes ressources scientifiques et éducatives ». En 2020, Nanjing a atteint un PIB régional de 1481,7 milliards de yuans avec un taux de croissance de 4,6 %.

Alessandra Palumbo, Consul Commercial du Consulat Général d'Italie à Shanghai, a rappelé les liens unissant Nanjing et Florence et considère Jiangsu comme un partenaire commercial important pour les entreprises italiennes. Parlant du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Italie et la Chine en 2020, elle estime que l'Année de la culture et du tourisme Italie-Chine en 2022 peut être une autre occasion positive de renforcer les échanges entre les deux pays.

La European Enterprises Innovation Town de Nanjing, qui occupe 427,85 hectares, est située dans la rue Honglan du district de Lishui. Établie en tant que centre sino-européen de fabrication de produits intelligents et de Recherche et Développement, la ville vise à servir et à encourager les entreprises européennes et chinoises dans les secteurs de la santé, de la médecine pharmaceutique et de la biologie, ainsi que la fabrication de composants électroniques, de l'information et de la fabrication de produits intelligents haut de gamme.

L'une des particularité de cette ville sera également sa caractéristique zéro carbone et de respect de l'environnement puisqu'elle sera l'une des premières zones neutres en carbone de Chine.

« Ce projet est une excellente opportunité pour les entreprises européennes qui souhaitent s'établir ou développer leurs activités en Chine. Agissant en tant que facilitateur du gouvernement local, Chic mettra à profit son expertise en matière de développement urbain et ses 21 ans d'expérience dans le rapprochement entre l'Europe et la Chine pour aider ces entreprises à atteindre leur plein potentiel à Lishui », a conclu Helen Tu, présidente de Chic Investment Group et membre du conseil d'administration de la Fondation Italie-Chine.

SOURCE Nanjing Lishui District People's government