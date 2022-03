Le lancement printanier de Scaled Agile dévoile des outils et des ressources révolutionnaires pour aider les professionnels de SAFe® à composer avec les perturbations informatiques

« L'application de SAFe dans des environnements réels peut être intimidante, a déclaré Chris James, PDG de Scaled Agile, Inc. Ces nouvelles ressources permettent aux professionnels de SAFe d'acquérir les compétences particulières nécessaires pour aider leurs organisations à accélérer l'innovation numérique et à atteindre une souplesse opérationnelle. Ceux qui dirigent une adoption de la méthode Agile à grande échelle apprécieront la possibilité d'apprendre ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin et les chefs d'entreprise aimeront savoir que leurs équipes peuvent constamment répondre aux besoins d'une entreprise dynamique. »

Voici les principaux points saillants du lancement du printemps :

Ressources pour s'organiser autour de la valeur :

La section sur l'organisation autour de la valeur, un guide de pratique et des modèles de collaboration pour commencer le parcours d'organisation autour de la valeur.

Section de la communauté de cartographie de la chaîne de valeur et modèles de collaboration pour poursuivre le parcours.

Évaluations de la souplesse opérationnelle pour communiquer et planifier le succès.

Ressources pour lancer un portefeuille simple :

Ateliers de démarrage pour la gestion de portefeuilles Lean (LPM) pour préparer sa mise en œuvre avec des modèles testés sur le terrain.

Guide de pratique de la LPM avec des modules interactifs et des ressources de pratique intégrées pour assurer la réussite du parcours du portefeuille allégé. Les ressources en ligne aident les agents du changement à aligner, organiser, exploiter, diriger, élaborer des stratégies et évaluer un portefeuille allégé.

Diriger à l'ère numérique: un programme de perfectionnement de gestion axé sur les cohortes qui soutient les dirigeants dans leur parcours Lean-Agile.

Ressources pour les ingénieurs de l'équipe de lancement :

Section communautaire axée sur les rôles et apprentissage en ligne sur les éléments essentiels des ingénieurs de l'équipe de lancement pour aider à gagner en confiance dès le premier jour.

Événements d'itération virtuels, ateliers personnalisés et planification virtuelle d'IP avec les guides d'animation d'événements d'IP et les outils de collaboration SAFe.

Évaluation axée sur les rôles, l'évaluation de l'équipe et de l'agilité technique et recommandations de croissance pour mesurer le succès.

Leading SAFe® est disponible en japonais, en chinois simplifié, en coréen et en portugais du Brésil pour soutenir les membres internationaux d'une équipe de lancement Agile.

Les nouvelles ressources sont disponibles sur la plateforme de la communauté SAFe® pour tous les conseillers en programmes SAFe® et les entreprises membres de SAFe®. De plus, les participants au cours de LPM ont accès à des ressources de LPM et les participants à la plateforme communautaire SAFe® ont accès aux ressources de l'équipe de lancement, s'ils ont choisi le rôle d'ingénieur de l'équipe de lancement.

Pour en savoir plus, consultez le site Web scaledagile.com/2022-spring-launch .

À propos de Scaled Agile, Inc. :

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le système le plus fiable au monde pour favoriser la souplesse opérationnelle. Grâce à des solutions intégrées qui aident les équipes à trouver de meilleures méthodes de travail, Scaled Agile redéfinit la façon dont les plus grandes organisations du monde identifient et apportent de la valeur à leurs clients, capitalisent sur les opportunités émergentes et améliorent leurs résultats. Plus de 20 000 entreprises et organismes gouvernementaux comptent sur le réseau mondial de partenaires SAFe et Scaled Agile pour accélérer l'innovation numérique et soutenir la concurrence dans un marché en évolution rapide. Scaled Agile est un membre actif du mouvement de philanthropie d'entreprise et de service communautaire Pledge 1%. Pour en savoir plus, visitez le site scaledagile.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1772962/spring_launch_press_release.jpg

SOURCE Scaled Agile, Inc.