Le lave-linge intelligent et la barre de son de Hisense désignés produits de l'année en Afrique du Sud

CAPE TOWN, Afrique du Sud, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Le 16 août, Product of the Year South Africa a annoncé le gagnant 2022 dans le domaine de l'innovation parmi 19 catégories. Deux produits Hisense, le le lave-linge intelligent à chargement frontal Hisense et la barre de son Hisense U5120G 5.1.2CH ont été respectivement nommés gagnants dans la catégorie des appareils électroménagers et dans celle des systèmes multimédias.

Product of the Year est la plus grande enquête indépendante d'Afrique du Sud portant sur l'innovation en matière de produits. Kantar, la plus grande agence d'analyse et de données marketing au monde, a mené une enquête indépendante auprès de plus de 2 000 ménages dans tout le pays pour déterminer les gagnants.

« Nous sommes honorés et fiers de la technologie que nous créons, ainsi que de toute l'équipe qui contribue au succès de ces produits. L'innovation en matière de produits est importante pour notre activité et nous continuerons à investir dans ce domaine afin de proposer aux consommateurs sud-africains davantage de produits destinés à 'réinventer votre vie' », a déclaré Patrick, directeur marketing chez Hisense Afrique du Sud.

Le lave-linge à chargement frontal Hisense WFQR1214VAJMWT est une machine puissante de 12 kg dotée de la technologie de dosage automatique Hisense qui simplifie le lavage grâce à la pesée automatique, à la détection intelligente et au calcul précis du dosage. Sa fonction Smart WiFi permet aux utilisateurs de contrôler le lave-linge depuis leur smartphone grâce à l'application ConnectLife. La technologie de lavage à la vapeur de Hisense est également intégrée au produit. Elle utilise une vapeur douce pour éliminer les odeurs et faire en sorte que les vêtements lavés soient aussi propres et doux que des vêtements neufs, même sans être repassés.

La barre de son innovante U5120G, également lauréate du prix EISA (Expert Imaging and Sound Association), est dotée de 11 haut-parleurs multidirectionnels intégrés et d'un caisson de basse sans fil de 180 watts pour un total de 510 watts de musique de haute qualité. Le caisson de basse de 8 pouces peut prendre en charge des sons dont la fréquence atteint 40 Hz, ce qui donne aux films, aux émissions de télévision, aux jeux et à la musique des effets de basse puissants et intenses.

La barre de son U5120G bénéficie d'une connectivité simple et est compatible avec le Bluetooth, ce qui rend l'installation rapide, facile et sans effort. Quant à l'expérience audio, la disposition des enceintes à l'intérieur de l'appareil offre un système surround avec un véritable son 5.1.2 ch. Le gagnant de la catégorie des systèmes multimédia peut prendre en charge les sons haute résolution, ce qui lui confère une qualité sonore comparable à celle des studios d'enregistrement et des salles de concert. De plus, sa technologie Hi-Remaster améliore la qualité sonore de nombreuses sources d'entrée telles que les CD et les MP3.

Au-delà des deux produits nouvellement récompensés, Hisense a maintenant distribué ses produits en Afrique du Sud dans plus de 3 000 chaînes de magasins et 500 magasins franchisés d'électroménager, qu'il s'agisse du multimédia, de l'électroménager, de la téléphonie mobile ou de la climatisation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882469/Hisense.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882470/Hisense.jpg

SOURCE Hisense SA Sales Holdings (Pty) Ltd