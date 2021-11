Le leader de l'analytique des produits Mixpanel obtient un investissement de croissance de 200 millions de dollars pour aider encore plus d'équipes à créer des produits numériques gagnants

L'investissement de Bain Capital Tech Opportunities, qui estime à plus d'un milliard de dollars la valeur de Mixpanel, stimulera la stratégie de croissance axée sur les produits dans un contexte d'accélération de l'économie numérique

SAN FRANCISCO et BOSTON, 16 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Mixpanel, fournisseur de la principale solution d'analytique des produits alimentant plus de 6 000 des entreprises numériques les plus novatrices au monde, a annoncé aujourd'hui un investissement de croissance de série C de 200 millions de dollars par Bain Capital Tech Opportunities. Le financement estime à 1,05 milliard de dollars la valeur de Mixpanel.

L'entreprise a reçu 277 millions de dollars en investissement à ce jour, ayant précédemment fait l'objet d'un investissement de série B de 65 millions de dollars par Andreessen Horowitzz en 2014.

Ce financement aidera Mixpanel à accélérer le développement de produits et à ajouter de nouvelles entreprises axées sur le numérique à sa clientèle, qui comprend déjà des noms comme Netflix, Monday.com, Noom et Xero. Au cours des 12 à 18 prochains mois, Mixpanel prévoit d'agrandir son équipe en Amérique du Nord, dans la région EMEA et en Asie-Pacifique, en mettant l'accent sur la commercialisation, les produits et l'ingénierie.

« Les produits numériques réinventent notre façon de vivre. Des livraisons de fin de parcours aux fintech, en passant par les entreprises médiatiques modernes, nous assistons à une explosion de l'innovation dans tout un éventail de domaines, a déclaré Amir Movafaghi, PDG de Mixpanel. Mixpanel facilite ce changement et aide les équipes de développement de produits à comprendre rapidement ce qui compte pour les utilisateurs de leurs produits et services, afin qu'ils puissent créer de meilleurs produits numériques axés sur l'expérience client. »

« Cet investissement nous permet de nous associer à Bain Capital Tech Opportunities, un investisseur technologique mondial chevronné, et valide notre stratégie de croissance à long terme axée sur les produits, a ajouté M. Movafaghi. Grâce à cet investissement, nous avons le soutien dont nous avons besoin pour conquérir le vaste marché de l'analytique des produits. »

« Mixpanel est l'une des premières entreprises à apporter la révolution analytique aux équipes de développement de produits du monde entier. Sa formule gagnante s'appuie sur une stratégie hyper-ciblée, consistant à continuer à investir dans sa principale solution d'analytique des produits, combinée à une équipe de direction qui travaille sans relâche pour fournir le plus de valeur possible aux clients », a déclaré Dewey Awad, directeur général chez Bain Capital Tech Opportunities. Bain Capital Tech Opportunities possède une vaste expérience dans le domaine des logiciels d'entreprise, ayant investi et contribué au développement d'un large éventail de sociétés mondiales de logiciels, dont A Cloud Guru (qui a été rachetée par Pluralsight), Buildertrend, BioCatch Ltd., Hudl et When I Work.

« J'ai géré un grand nombre de fournisseurs de logiciels au fil des ans et dans la plupart des cas, les utilisateurs utilisaient leurs produits parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ce n'est pas le cas de Mixpanel, dont la solution est l'un des rares produits réellement appréciés par les utilisateurs », a affirmé Steve Davis, ancien vice-président principal et directeur général des données et de l'IA chez Expedia Group et directeur de la technologie de Babylon Health.

« Nous avons sondé et parlé à des centaines de clients de Mixpanel. La majorité d'entre eux ont loué la profondeur des analyses et fait savoir que Mixpanel avait généré un retour sur investissement pour les équipes d'ingénierie, de produits et de conception en les aidant à prendre des décisions fondées sur les données », a expliqué Scott Kirk, associé à Bain Capital Tech Opportunities.

Les plus grandes entreprises numériques comptent sur Mixpanel pour obtenir des informations sur les clients et les produits

En tant que premier innovateur du marché rapidement croissant de l'analytique des produits, Mixpanel aide les entreprises à comprendre facilement comment les utilisateurs interagissent avec leurs sites Web et leurs applications, mettant ainsi à leur disposition des données précieuses permettant d'accélérer l'innovation des produits et l'amélioration de l'expérience client. À l'aide de Mixpanel, les équipes de produits peuvent non seulement cerner les parcours utilisateur et fonctionnalités les plus populaires, les facteurs de rétention et de conversion, les points de friction et les tendances cachées, mais aussi accéder facilement à des informations pouvant éclairer la feuille de route de leurs produits.

Alors que l'utilisation des produits et services numériques continue de monter en flèche dans le quotidien des consommateurs, le marché de l'analytique des produits devrait voir sa valeur actuelle de 6 milliards de dollars grimper à plus de 20 milliards de dollars d'ici 2027[1]. Le domaine de l'analytique des produits, qui en est encore à ses débuts, commence à gagner en importance alors que les équipes d'ingénierie, de produits et de conception deviennent de plus en plus conscientes du retour sur investissement offert par ces outils.

« Mixpanel a été un atout précieux pour les équipes Digital Brand et Product de Dunkin', a indiqué Jackie O'Leary, gestionnaire principal du numérique chez Dunkin' et Inspire Brands. La solution nous a aidés à mieux comprendre le comportement des utilisateurs de notre application mobile, à prendre des décisions basées sur les données lors de la planification des fonctionnalités et des améliorations, et à rendre les données plus accessibles à l'échelle de notre organisation. »

Pionnier de l'analytique des produits, Mixpanel continue de s'étendre

Premier fournisseur d'analytique des produits, Mixpanel combine une interface utilisateur de premier ordre avec une stratégie de croissance solide axée sur les produits. Sa solution donne aux entreprises le moyen de répondre à plus de 70 millions de questions par mois sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs sites Web et leurs applications. Grâce à cette approche, l'entreprise entière reste concentrée sur un seul objectif : s'assurer que les clients tirent le plus de valeur de leur investissement dans Mixpanel. La stratégie a donné lieu à d'importantes réalisations :

Le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires a grandi de 72 % depuis le début de 2020

Les inscriptions mensuelles ont augmenté de 57 % par rapport à l'année précédente

L'entreprise a acquis de nouveaux clients de renom, notamment Bolt, Expedia, Indeed, Viber, Yelp et Uber

Un écosystème de partenaires technologiques en pleine croissance, avec plus de 90 intégrations qui donnent aux clients de Mixpanel accès à une gamme complète de services offerts par des fournisseurs de premier rang tels que Snowflake, Twilio Segment, mParticle, Fivetran, Census, Hightouch, RudderStack, Iterable et OneSignal

« Avec des milliers de clients mutuels, Mixpanel est un partenaire clé de Segment et un chef de file en matière d'analytique des produits, a déclaré Yuri Bukhan, responsable du développement des affaires et des partenariats chez Twilio Segment. Nous sommes très heureux de voir l'entreprise continuer sur sa lancée et avons hâte d'aider encore plus de clients à recueillir, à nettoyer, à vérifier et à analyser leurs données sur la clientèle afin d'affiner leurs produits et leurs expériences client. »

À propos de Mixpanel

Mixpanel aide les entreprises à mesurer ce qui compte, à prendre des décisions rapidement et à se servir des données pour créer de meilleurs produits numériques. Grâce à sa puissante solution en libre-service d'analytique des produits, les équipes peuvent facilement analyser et comprendre, en temps réel et sur tous les appareils, les interactions des utilisateurs ainsi que les facteurs de conversion et de rétention, ce qui leur permet d'améliorer leur expérience utilisateur. Basée à San Francisco et comptant des bureaux à New York, Seattle, Austin, London, Barcelona et Singapore, Mixpanel propose une expérience et une culture primées à ses employés. Pour en savoir plus, consultez le site : www.mixpanel.com .

À propos de Bain Capital Tech Opportunities

Bain Capital Tech Opportunities a pour objectif d'aider les entreprises technologiques en croissance à atteindre leur plein potentiel. Nous nous concentrons sur les entreprises opérant dans les grands marchés finaux en croissance et possédant une technologie novatrice ou perturbatrice, à qui nous croyons pouvoir offrir un soutien en matière de croissance transformationnelle. Notre équipe dévouée et chevronnée possède une vaste expérience dans le soutien aux entreprises technologiques en croissance. Elle réunit des personnes de divers horizons, notamment des professionnels du capital-investissement, des investisseurs en actions publiques et des responsables technologiques. Nos investissements sont guidés par des vents favorables durables, dans un contexte où l'avancée de la technologie dans l'ensemble des secteurs crée un nombre important et croissant de possibilités d'investissement. Bain Capital Tech Opportunities se concentre sur cinq sous-secteurs verticaux prioritaires : logiciels d'application, infrastructure et sécurité, technologies financières et paiements, technologies informatiques de la santé, Internet et médias numériques.

1 Source : Apptopia, Gartner

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/722004/Mixpanel_Inc_Logo.jpg

Related Links

www.mixpanel.com



SOURCE Mixpanel, Inc.