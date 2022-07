Le leader du marché des véhicules électriques, GWM ORA, est présenté officiellement à l'EVS35 en Norvège

Pour offrir aux consommateurs une meilleure expérience de la marque, l'application GWM ORA APP a invité les utilisateurs locaux à participer à la réunion d'équipe d'ORA. Les utilisateurs ont également partagé leurs expériences de test de conduite dans ORA APP.

En outre, l'ORA FUNKY CAT, le modèle vedette de la marque ORA, a été présenté à l'exposition au public. L'apparence extérieure et l'intérieur de la voiture montrent immédiatement le style tendance et le design intelligent de la marque.

Le contour de l'ORA FUNKY CAT est à la fois classique et raffiné. Il intègre plusieurs designs uniques, y compris une courbe lissée pour la carrosserie de la voiture, des phares adoptant la forme ovale des yeux des chats phares et un extérieur bicolore. Ces détails donnent au modèle tout son attrait, comme peut l'être un chat vivant et charmant.

L'intérieur de l'ORA FUNKY CAT est agrémenté de nombreux détails de design avec une part belle faite à la technologie. Le tableau de bord et l'écran de la console centrale peuvent être utilisés et contrôlés par les utilisateurs grâce au volant tactile, vocal et multifonction. Ces fonctions peuvent aider le conducteur à acquérir des informations en temps réel sur son véhicule, lui offrant ainsi une expérience de conduite plus intelligente et plus sûre.

Basé sur ce concept unique et le design exceptionnel de GWM ORA, les produits de cette marque ont reçu de nombreux commentaires positifs des médias.

« Ce nouveau véhicule électrique chinois va changer la donne », a commenté PARKERS, un site Web britannique dédié au secteur de l'automobile.

« L'ORA FUNKY CAT offre un espace relativement grand et dispose d'une technologie de sécurité de pointe et d'un système multimédia, ce qui en fait un véhicule électrique bien équipé », a commenté AUTO MOTOR SPORT, un magazine automobile allemand de premier plan.

Afin de répondre aux besoins diversifiés des acheteurs de véhicules électriques, le GWM ORA a continué à élargir sa présence sur le marché mondial.

En septembre dernier, la marque a pris l'initiative en procédant à un lancement en Allemagne et en publiant ses stratégies pour le marché européen dans IAA Mobility 2021. GWM ORA prévoit de fournir une variété de nouveaux véhicules énergétiques intelligents aux utilisateurs européens afin d'accroître son impact sur le marché européen.

Cette année, GWM ORA lancera non seulement l'ORA FUNKY CAT au Royaume-Uni, mais enrichira également ses catégories de produits sur le marché européen pour offrir à un plus grand nombre d'utilisateurs une expérience de voyage diversifiée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1851144/Leading_Electric_Vehicle_Market__GWM_ORA_Officially_Unveiled_at_the_EVS35_in_Norway.jpg

SOURCE GWM