Le leader mondial de la synchronisation résiliente présente le Spectratime mRO-50

Orolia fournit son premier oscillateur miniaturisé à rubidium de faible SWaP-C

NEUCHÂTEL, Suisse, 4 juin 2020 /PRNewswire/ -- Orolia, leader mondial des solutions de résilience pour positionnement, navigation et synchronisation (PNT) et des horloges atomiques pour opérations spatiales a présenté le Spectratime mRO-50, oscillateur révolutionnaire miniaturisé à rubidium de faible SWaP-C (taille, poids, puissance et coût) destiné à répondre aux exigences commerciales, militaires et aérospatiales les plus récentes pour lesquelles la stabilité et la puissance absorbée sont essentielles.

Le Spectratime mRO-50 assure une journée de rémanence ('holdover') en dessous de 1µs et un retraçage 1 x 10-10 sous un facteur d'encombrement (50,8 x 50,8 x 19,5 mm) occupant un volume de seulement 51 cc (environ un tiers du volume par rapport à la norme habituelle avec le rubidium) et consomme une puissance de seulement 0,45 W, soit à peu près dix fois moins que les solutions existantes aux capacités similaires.

Avec ces avantages concurrentiels, l'oscillateur Spectratime mRO-50 miniaturisé à rubidium fournit une fréquence exacte et une synchronisation temporelle précise pour applications mobiles comme les systèmes militaires de sacs radio dans des environnements sans accès possible au système mondial de navigation par satellite (GNSS). Sa température de fonctionnement de -10 °C à 60 °C (gamme élargie de -40 °C à 75 °C pour la version militaire) est également idéale pour les véhicules aériens sans pilote (ASP) et les applications subaquatiques.

Orolia est le leader mondial des horloges atomiques basées dans l'espace et au premier plan de l'industrie dans le domaine des horloges à cristal, à rubidium, du maser à hydrogène avec intégration GPS/GNSS. La Société assure également la mise à l'essai d'instruments pour missions spatiales dépendant d'une technologie d'horloge atomique de haute précision. En janvier 2020, l'équipe des horloges atomiques chez Orolia a reçu le 2019 PTTI Distinguished Service Award (Prix 2019 pour services éminents du 'Precise Time and Time Interval') récompensant les progrès apportés à la haute stabilité de ses horloges atomiques à la pointe du progrès et pour avoir produit le seul maser passif à hydrogène basé dans l'espace, lequel est exploité sur tous les satellites Galileo. Le Spectratime mRO-50 est la toute dernière solution technologique proposée par cette équipe couronnée de récompenses.

« Grâce aux engagements constants d'Orolia envers l'innovation, nous sommes fiers de pouvoir offrir à notre clientèle des données PNT plus précises sous un facteur d'encombrement ultraléger et d'avant-garde pour ses missions mobiles, » a déclaré Jean-Charles Chen, directeur de la ligne de produits d'horloges atomiques chez Orolia.

En apprendre davantage sur le Spectratime mRO-50 et de façon spécifique sur notre produit breveté dans le monde entier (en anglais).

Pour détails concernant le produit, les applications et l'information technique concernant le Spectratime mRO-50, veuillez assister le 15 juin 2020 à notre webinaire du Microwave Journal. Inscrivez-vous ici.

À propos d'Orolia

Orolia est le leader mondial des solutions de résilience pour positionnement, navigation et synchronisation (PNT) (PNT, Positioning, Navigation and Timing) qui améliorent la fiabilité, la performance et la sécurité d'opérations critiques à distance ou à haut risque même dans des environnements sans accès possible aux systèmes GPS. Avec une présence dans plus de 100 pays, Orolia procure des solutions virtuelles de sécurité intrinsèque pour GPS/GNSS et PNT destinées aux applications militaires et commerciales dans le monde entier. www.orolia.com

