Le leader mondial de la technologie AUKEY poursuit sa série de victoires en remportant plusieurs prix iF et Red Dot Design en 2021

« Nous sommes ravis que nos designs soient régulièrement reconnus sur la scène internationale », a déclaré Li Yongzhu, directeur de l'équipe de design d'AUKEY. « L'équipe de designers d'AUKEY vient d'horizons culturels divers, ce qui permet de mettre en avant un plus grand nombre d'idées de conception de produits et de marques grâce à la collaboration. Nos conceptions sont innovantes, minimalistes, attractives et fiables et nous visons à rendre la vie de tous les jours un peu plus douce en trouvant une solution aux problèmes tout en restant fidèles à une esthétique pragmatique, élégante et épurée. »

Depuis des dizaines d'années, les très réputés prix iF et Red Dot Design sont synonymes d'excellence en matière de design dans le milieu artistique international. Cette année, plus de 60 pays étaient représentés et plus de 10 000 projets ont été présentés. C'est à partir de cet échantillon considérable qu'AUKEY a remporté six prix très convoités : deux prix iF Design et quatre prix Red Dot Design.

Les 2 lauréats de l'iF DESIGN AWARD 2021 sont les suivants :

Le design résistant aux rayures du porte-vélos d'intérieur pliable HD-C90 est un superbe exemple d'équilibre entre la forme et la fonction d'un produit, qui se distingue par son esthétique minimaliste tout en remplissant la fonction pour laquelle il a été conçu. Une barre pliable et rétractable permet aux différentes largeurs de guidon des vélos fixie, de route, de montagne et de ville de s'adapter confortablement à ce support sans endommager les murs. L'angle des bras du porte-bagages se règle en appuyant sur un bouton, ce qui permet de placer les vélos jusqu'à 23 kg en position horizontale. Un support de téléphone pour voiture de la même série HD-C90 sera disponible sur Amazon en août.

Le design robuste du générateur d'énergie portable AUKEY PowerStudio 300 serait du plus bel effet dans n'importe quel salon, mais il ne faut pas négliger l'incroyable aspect pratique de ce produit. Pour les amoureux de la vie en plein air, ce système merveilleusement conçu convient parfaitement. La batterie se recharge complètement en seulement deux heures et demie et un système de refroidissement avancé AeroZ fournit une sortie électrique sûre et continue de 100W. Les nombreux types de connecteurs du Powerstudio conviennent à la plupart des appareils, y compris les panneaux solaires, et presque tous les besoins de charge sont comblés.

Et les 4 lauréats des prestigieux prix Red Dot Design 2021 sont :

La LT-T21 est une élégante lampe LED intelligente multicolore, prise en charge par Alexa et Google Assistant, avec un réglage de la lumière synchronisé avec l'application « AUKEY Home ».

est une élégante lampe LED intelligente multicolore, prise en charge par Alexa et Google Assistant, avec un réglage de la lumière synchronisé avec l'application « AUKEY Home ». Les EP-T25 les écouteurs sans fil Bluetooth TWS 5.0 IPX5 sont livrés avec un boîtier de charge compact doté d'un port USB-C évolutif. Disponible en bleu, noir et blanc sur Amazon.

les écouteurs sans fil Bluetooth TWS 5.0 IPX5 sont livrés avec un boîtier de charge compact doté d'un port USB-C évolutif. Disponible en bleu, noir et blanc sur Amazon. Les EP-N8 , qui seront disponibles dans la boutique Amazon d'AUKEY en juin, sont les tout derniers écouteurs antibruit d'AUKEY. Grâce à une connexion Bluetooth 5.2 stable, ces écouteurs peuvent détecter et annuler les bruits ambiants jusqu'à 35 dB pour que la musique occupe le devant de la scène.

, qui seront disponibles dans la boutique Amazon d'AUKEY en juin, sont les tout derniers écouteurs antibruit d'AUKEY. Grâce à une connexion Bluetooth 5.2 stable, ces écouteurs peuvent détecter et annuler les bruits ambiants jusqu'à 35 dB pour que la musique occupe le devant de la scène. Les écouteurs EP-T35, qui pourront également être commandés en juin sur la boutique Amazon d'AUKEY, constituent l'option idéale pour les personnes qui se soucient davantage de la qualité du son et de l'autonomie de la batterie. Il offre 40 heures d'autonomie de lecture et une résistance à l'eau IPX7.

À propos d'AUKEY

AUKEY® associe les dernières technologies à plus de dix ans d'expertise en matière de matériel informatique pour concevoir et fabriquer des produits électroniques grand public et des accessoires technologiques mobiles solides et fiables. L'entreprise est composée d'une équipe de techniciens qui ont un souci commun du détail et de l'utilité d'un grand design. Elle développe et élargit en permanence son portefeuille de produits avec des technologies de nouvelle génération pour compléter et améliorer le style de vie numérique des utilisateurs. La marque offre une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat pour tous ses produits.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1497643/image_1.jpg

SOURCE AUKEY