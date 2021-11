Le leader mondial des services commerciaux pour les sciences de la vie EVERSANA annonce son adhésion à la Confédération européenne des entrepreneurs pharmaceutiques (EUCOPE)

CHICAGO, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- EVERSANA™, le pionnier des services commerciaux de nouvelle génération pour l'industrie mondiale des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui son adhésion à la Confédération européenne des entrepreneurs pharmaceutiques (EUCOPE), la principale association commerciale de la région pour les petites et moyennes entreprises des industries pharmaceutique, biotechnologique et medtech. EVERSANA rejoindra un réseau de confiance de plus de 1 300 organisations orientées vers la recherche, dont beaucoup développent des solutions thérapeutiques pour les maladies rares ainsi que des thérapies cellulaires et géniques, afin de continuer à fournir des solutions innovantes centrées sur le patient dans toute l'Europe.

« C'est un grand plaisir pour nous de voir EVERSANA rejoindre EUCOPE. Je suis sûr que ce partenariat sera mutuellement bénéfique, car il renforce les capacités transatlantiques des deux organisations tout en soutenant nos entreprises membres et en augmentant l'accès des patients aux médicaments innovants en Europe », a déclaré Alexander Natz, directeur général de l'EUCOPE.

« Nous sommes fiers de rejoindre l'EUCOPE et de soutenir sa mission visant à apporter aux patients de la région des traitements indispensables de manière plus efficace et plus efficiente », a déclaré Jim Lang, PDG d'EVERSANA. « En partenariat avec les experts de l'EUCOPE, nous veillerons à ce que toute l'échelle des services de commercialisation mondiale d'EVERSANA soit prête à soutenir le riche pipeline de produits en développement en Europe et au-delà. »

Déjà au service de plus de 40 clients européens dans le domaine de la pharmacie et de la biotechnologie, EVERSANA soutient plus de 500 entreprises des sciences de la vie dans le monde. L'expansion internationale rapide de la société comprend maintenant plus de 25 bureaux mondiaux et des employés basés en Europe travaillant au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Irlande, en Bulgarie, en Pologne, en Italie et en Croatie.

Reconnue par les principales institutions européennes, telles que l'Agence européenne des médicaments, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen, l'EUCOPE met ses membres en relation avec les représentants des États membres, les associations de patients, les professions de santé et les souscripteurs, ainsi qu'avec des universitaires et d'autres associations industrielles. En tant que membre, EVERSANA aura accès à l'expertise de l'EUCOPE en matière d'affaires gouvernementales juridiques et de politique publique, ce qui est essentiel pour naviguer dans un paysage en constante évolution de lancement de produits et d'accès au marché.

À propos d'EVERSANA

EVERSANA™ est le principal fournisseur de services mondiaux pour l'industrie des sciences de la vie. Les solutions intégrées de la société sont ancrées dans l'expérience du patient et couvrent toutes les étapes du cycle de vie du produit afin d'offrir une valeur durable à long terme pour les patients, les prescripteurs, les partenaires de distribution et les souscripteurs. La société sert plus de 500 organisations, y compris des start-ups innovantes et des sociétés pharmaceutiques établies, afin de faire progresser les solutions des sciences de la vie pour un monde plus sain. Pour en savoir plus sur EVERSANA, rendez-vous sur eversana.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de l'EUCOPE

EUCOPE est l'organisme commercial européen pour les petites et moyennes entreprises innovantes travaillant dans le domaine des produits pharmaceutiques et des technologies médicales. Basée à Bruxelles, l'EUCOPE donne la parole à plus de 900 entreprises et associations innovantes orientées vers la recherche et actives dans la recherche et le développement de produits pharmaceutiques, de biotechnologies et de dispositifs médicaux. Nombre de ses membres développent des solutions thérapeutiques pour les personnes atteintes d'une maladie rare pour laquelle il n'existait que peu ou pas de traitement il y a encore quelques années.

