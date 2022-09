Le leader mondial du bien-être, iHerb, célèbre son 26e anniversaire en proposant des produits de santé et de bien-être faciles et abordables

La plus grande plateforme de commerce électronique au monde, dédiée aux vitamines, minéraux et compléments, célèbre une nouvelle année d'expansion continue avec des promotions spéciales

PASADENA, Californie, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- iHerb, le site de référence pour trouver les meilleurs produits de santé et de bien-être au monde, est fier de fêter son 26e anniversaire. Fondée en 1996 sur la conviction qu'une vie saine et équilibrée devrait être pratique et accessible à tous, la société iHerb compte aujourd'hui une équipe de plus de 2 400 personnes et 11 millions de clients actifs dans plus de 185 pays.

iHerb's 26th Anniversary

Depuis plus de deux décennies, iHerb s'est efforcé de croître et d'innover constamment, en se basant sur l'idée que chaque corps compte. La plateforme de commerce électronique, iHerb.com, offre aux clients une expérience localisée qui permet aux personnes du monde entier d'acheter rapidement et simplement les produits de bien-être les plus fins aux meilleurs prix. La boutique prend en charge 16 langues, 74 devises et 34 options de paiement localisées, tout en proposant plus de 30 000 produits dans des catégories telles que les vitamines, les compléments, le sport, les soins personnels, les soins de la peau, la beauté, les enfants, la maison, les produits d'épicerie et les animaux de compagnie. Avec une portée internationale inégalée, expédiant dans plus de 185 pays, le réseau de distribution mondial d'iHerb est soutenu par huit centres d'exécution mondiaux et plateformes d'inventaire à climat contrôlé, ainsi que par une chaîne de distribution ultramoderne. Cela permet à la marque d'expédier ses produits directement aux consommateurs - jamais par l'intermédiaire de vendeurs tiers - et de garantir la plus haute qualité et fraîcheur à chaque fois.

« Alors que nous célébrons notre 26e anniversaire cette année, nous sommes à la fois reconnaissants du chemin parcouru et motivés par la recherche de nouvelles façons innovantes d'offrir à nos clients la meilleure sélection de produits de santé et de bien-être de qualité au meilleur prix possible, livrés directement chez eux », a déclaré Emun Zabihi, PDG d'iHerb. « Chez iHerb, nous estimons que chaque personne dans le monde devrait avoir un accès facile aux produits qui lui permettront de vivre le mieux possible et en bonne santé. Notre équipe iHerb dévouée a travaillé dur pour offrir cet accès à nos clients partout où cela était possible. »

Pour célébrer ses 26 ans de promotion du bien-être, iHerb a lancé un nouveau quiz sur le bien-être afin de simplifier encore plus la tâche des clients dans leur recherche de produits adaptés à leurs objectifs de santé et de bien-être.

Dès aujourd'hui sur iHerb.com, la marque propose également des offres spéciales pour son anniversaire dans différentes catégories, en plus de ses promotions hebdomadaires habituelles et de ses promotions sur l'ensemble du site, pour que les clients puissent en profiter et célébrer aux côtés de la marque.

À propos d'iHerb : iHerb est la plus grande plateforme de commerce électronique au monde consacrée aux vitamines, minéraux et suppléments (VMS) et sa présence dans d'autres domaines de la santé et du bien-être des consommateurs ne cesse de croître. Des millions de personnes dans plus de 185 pays font confiance à cette entreprise. Celle-ci propose un portefeuille de produits de marque et de produits innovants développés par des tiers et de marque déposée, au meilleur rapport qualité-prix possible, livrés directement à ses clients. https://www.iherb.com

Contact : [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=OAG1ifdZayA

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1889339/iHerb_Logo.jpg

SOURCE iHerb