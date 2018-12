Le légendaire Hyatt Regency Bali rouvre ses portes après 5 années de rénovation

À son inauguration en novembre 1973, le Bali Hyatt était le tout premier hôtel international à ouvrir ses portes sur l'île et faisait figure de pionnier en matière d'architecture de style indonésien.

Autrefois considéré comme l'hôtel le plus luxueux et élégant de l'île, le Bali Hyatt a fait l'objet d'une rénovation et d'une modernisation de plusieurs millions de dollars. Le Hyatt Regency Bali vise à susciter chez ses clients le même sentiment d'émerveillement et d'admiration qu'il y a 45 ans tout en préservant l'esthétique balinaise tant appréciée du design original.

« Au terme de cette période de rénovations importantes, nous sommes ravis de pouvoir révéler au public un Hyatt Regency Bali nouveau et amélioré. », a déclaré Zulki Othman, le directeur général. « Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux clients et de recevoir nos anciens clients qui, nous le savons, apprécieront le fait que nous ayons réussi à moderniser toutes les structures et tous les équipements tout en conservant le style et l'esprit balinais d'origine de l'hôtel. Nous avons l'incroyable chance d'occuper un emplacement incroyable en bord de mer entouré de verdure luxuriante et sommes ravis de pouvoir l'apprécier à nouveau. »

Emplacement

Situé à seulement 22 minutes de route de l'aéroport international Ngurah Rai et occupant une surface de 9 hectares, le Hyatt Regency Bali est l'un des plus grands complexes hôteliers de Sanur, connu pour ses jardins imaginés par le célèbre paysagiste tropical Made Wijaya. Mettant en vedette plus de 500 espèces de plantes, les jardins de l'hôtel ont orné les pages de nombreux livres d'aménagement paysager et de beaux livres grand format. Au cours des travaux de rénovation, tous les grands arbres ont été conservés, tout comme la plupart des plantes.

En outre, le Hyatt Regency Bali donne sur une plage de 500 mètres qui figure parmi les plus larges du front de mer de Sanur.

Architecture

L'architecture générale reprend les éléments du Bali Hyatt. Le hall d'entrée est notamment quasi identique à celui du Bali Hyatt, avec ses carreaux en terre cuite, son lustre, ses statues et ses escaliers. Tout autour de l'hôtel, des éléments de l'architecture originale du Bali Hyatt sont intégrés à un nouvel environnement : des sculptures sont placées derrière la reception, des timbres en batik provenant des anciennes chambres sont reconvertis en œuvres d'art dans le Regency Club Lounge.

Chambres

Le Hyatt Regency Bali compte 363 chambres d'une superficie allant de 27 à 81 m², chacune dotée d'un balcon privé donnant sur les jardins luxuriants ou sur l'océan Indien. L'hôtel comprend en outre 39 suites d'une chambre aux balcons spacieux d'une superficie pouvant atteindre les 70 m². Avec un salon séparé pouvant accueillir un lit supplémentaire et une salle d'eau supplémentaire avec douche, les suites sont idéales pour les familles et les groupes. En outre, la réservation d'une suite comprend l'accès au Regency Club Lounge, qui inclut les services d'un concierge privé, un petit-déjeuner gratuit, des collations tout au long de la journée ainsi que des cocktails et des canapés en soirée.

Bars et restaurants

Le Hyatt Regency Bali propose trois lieux de restauration en plein air proposant chacun à des prix concurrentiels des plats et des boissons authentiques composés des ingrédients disponibles les plus frais et les plus fins, locaux et biologiques dans la mesure du possible. Le complexe vise à minimiser son impact environnemental en utilisant un minimum de plastique et en optant pour des pailles en papier, des tasses à café recyclables et des sacs en bagasse (pulpe de canne à sucre).

L'Omang Omang est l'espace de restauration de l'hôtel. Ouvert toute la journée, il offre des plats réconfortants d'Indonésie et du monde entier. Outre sa vue sur les jardins et les piscines, l'Omang Omang propose un buffet pour le petit-déjeuner, les plats les plus populaires au sein du complexe tout au long de la journée, des fruits de mer grillés au charbon de bois et des plats de premier choix en soirée, ainsi que ce qu'il considère comme étant le meilleur Es Campur (glace pilée au lait de coco) de la ville.

Le Pizzaria offre une vue imprenable sur la mer et le coucher du soleil. Le bar-restaurant décontracté surplombant la plage de Sanur est spécialisé dans les pâtes cuites à la minute, les pizzas cuites dans des fours à bois, les cocktails glacés et les sodas à l'italienne garnis de fruits et d'herbes fraîches.

Sur fond de musique rindik (musique balinaise) le jour et de piano la nuit, le Piano Lounge est idéal pour un verre au calme, une réunion de travail décontractée ou un événement mondain. En l'honneur de la tradition indonésienne nommée arisan, au cours de laquelle les femmes se rassemblent, un thé typique est servi l'après-midi, ainsi qu'un café indonésien et un thé en feuilles.

Activités

À Bali, les occasions de profiter de la nature verdoyante ne manquent pas. Le Hyatt Regency Bali est doté de trois piscines jouxtant la plage : une piscine pour la nage en longueur, une piscine pour enfants peu profonde et une piscine principale entourée d'une cascade de bougainvillées où vous pourrez nager à travers une réplique du Goa Gajah – le temple de la « grotte des éléphants » datant du IXe siècle et qui se trouve près d'Ubud – sculptée dans la roche volcanique.

Avant même d'arriver au ShankhaSpa, les clients sentiront leur stress se dissiper en traversant les passerelles en plein air entourées d'étangs qui y mènent. Le vaste complexe comprend dix suites – chacune dotée d'un mini-spa – une zone de traitement, un espace détente, des douches, un vestiaire, un coin lavabo et un jardin privé avec bain à remous extérieur idéal pour les traitements watsu (massage aquatique).

Plus loin, les clients découvriront une deuxième piscine, dominée par une statue de Ganesh couchée, un bar à jus à ciel ouvert où ils pourront reconstituer leur réserve d'électrolytes après un entraînement intense, un studio de yoga, des bassins extérieurs chauds et froids, ainsi qu'un espace de détente.

Pour les plus jeunes, le Hyatt Regency Bali propose le Camp Hyatt. Dans cette enceinte, les enfants découvriront une aire de jeux extérieure, une salle de jeux intérieure remplie de jouets et de jeux, ainsi qu'un programme conçu pour divertir et éduquer à l'aide d'activités artistiques, artisanales et culturelles balinaises.

L'inauguration du Shankha Spa et du Camp Hyatt est prévue pour le 1er trimestre de 2019.

