Le Lions International apporte soutien et espoir aux réfugiés ukrainiens

OAK BROOK, Illinois, 11 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le Lions International, la plus grande organisation de services humanitaires au monde, s'efforce de venir en aide à plus de deux millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont fui leur foyer en raison du conflit actuel en Ukraine. On s'attend à ce que davantage de réfugiés quittent l'Ukraine à mesure que le conflit se poursuit, ce qui accroît encore l'ampleur de cette crise humanitaire. En cette période de grands besoins, les Lions du monde entier s'unissent par la gentillesse pour aider les familles qui en ont désespérément besoin.

Afin de s'assurer que les Lions d'Ukraine et des pays voisins sont présents pour soutenir les réfugiés et les personnes déplacées, la Lions Club International Foundation (LCIF) octroie des subventions qui permettront aux Lions d'apporter une aide immédiate à ceux qui luttent pour satisfaire leurs besoins les plus élémentaires.

Plus de $100 000 de subventions ont déjà été accordées à des Lions servant en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Autriche et en République slovaque pour aider les réfugiés ukrainiens qui ont traversé leurs frontières. Les Lions d'Ukraine ont également reçu des subventions de la LCIF pour répondre aux besoins critiques des personnes restées dans le pays. Les fonds seront utilisés par les Lions pour acheter des médicaments et du matériel médical, ainsi que d'autres produits de première nécessité tels que de la nourriture et de l'eau, des vêtements et d'autres fournitures. Des subventions supplémentaires seront accordées pour aider à répondre aux besoins permanents de cette crise.

« Les Lions et Leos du monde entier continuent de pleurer les personnes touchées par le conflit actuel en Ukraine », a déclaré le président de la LCIF, le Dr Jung-Yul Choi. « Ces subventions de la LCIF permettent à nos membres d'aider les familles qui ont fui leur foyer à trouver la sécurité pendant cette période extrêmement difficile. »

Outre le soutien apporté par la fondation mondiale du Lions International, les Lions clubs réagissent. Dans la région touchée, les Lions collectent des dons de nourriture, de vêtements et de produits de santé par camions entiers, organisent des collectes de fonds et des concerts de charité, et transportent des hommes, des femmes et des enfants de la frontière vers des zones sûres. À l'autre bout du monde, les Lions clubs collectent des fonds, organisent des collectes de nourriture et de fournitures et manifestent leur soutien par des actions de plaidoyer et de sensibilisation.

« Les événements en Ukraine ont choqué le monde, mais le courage et la résilience du peuple ukrainien l'ont inspiré », a déclaré le président du Lions International, Douglas X. Alexander. « Nous sommes aux côtés de nos Lions et de nos communautés en Ukraine. Les Lions servent avec le cœur, et le cœur des Lions brille en cette période de si grands besoins. »

Pour soutenir le fonds de la LCIF pour les réfugiés et les personnes déplacées, rendez-vous sur le site Web lionsclubs.org/humanitarianresettlement

