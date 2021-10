Le livre blanc de Tuya Smart révèle l'adoption à grande échelle des technologies intelligentes à l'échelle des secteurs

Le livre blanc nomme les 60 entreprises les plus intelligentes qui prospèrent à l'ère postpandémique grâce à leurs changements stratégiques commerciaux

SANTA CLARA, Californie, 22 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Tuya Inc. (« Tuya Smart » ou la « Société ») (NYSE: TUYA), une plateforme de développement IoT mondiale de premier plan, a publié aujourd'hui son livre blanc sur la « smartization », c'est-à-dire l'adoption commerciale des technologies intelligentes. Le rapport présente également les résultats de recherches menées par Gartner, la société mondialement reconnue de recherche et de conseil. Le livre blanc analyse la façon dont les entreprises des principaux secteurs ont adopté les technologies intelligentes afin de surmonter les défis de la pandémie de COVID-19. Il nomme les 60 entreprises les plus intelligentes qui prospèrent à l'ère postpandémique grâce à l'adoption de technologies intelligentes.

Intitulé « 2021: The 60 Smartest Companies Thriving Post-Pandemic », le livre blanc explore l'adoption de technologies intelligentes dans différents secteurs. Il examine également la façon dont les nouvelles technologies comme le big data, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique sont utilisées afin de transformer les chaînes de production et provoquer une révolution industrielle intelligente.

Le rapport constate trois tendances clés dans les neuf secteurs examinés. Premièrement, les équipements intelligents actifs gagnent en importance en raison de l'amélioration des technologies et des pénuries de main-d'œuvre. Deuxièmement, l'intelligence ambiante, qui s'est avérée extrêmement utile dans la lutte contre la pandémie, devrait être adoptée à grande échelle dans de nombreux secteurs à long terme. Enfin, l'essor de la numérisation a fait de la réalité virtuelle (RV) une priorité.

En outre, le livre blanc présente les études de cas de 60 entreprises incarnant les bonnes pratiques de « smartization » en se servant de nouvelles technologies comme l'Internet des objets (IoT), l'IA, la 5G, la blockchain et la mécanique quantique afin d'améliorer leurs modèles d'affaires, d'optimiser leur efficacité opérationnelle et de contribuer aux efforts visant à soutenir la société et la lutte contre la pandémie. Parmi les 60 entreprises mises en avant dans le rapport figurent des sociétés bien connues telles que Philips, Schneider Electric, Segway-Ninebot, SF Express, Goodyear, Aurora Lighting, Qvis Global, KE Holdings et d'autres encore.

« Le début de la pandémie a provoqué des changements profonds dans les besoins et les préférences des consommateurs. Il est donc essentiel pour les entreprises de comprendre véritablement ces changements et d'en tenir compte dans leur stratégie commerciale, a déclaré Eva Na, vice-présidente du marketing et de la coopération stratégique et directrice du marketing de Tuya Smart. Notre livre blanc copublié examine ces tendances et présente les bonnes pratiques qui permettent aux entreprises non seulement de surmonter les défis de la pandémie de COVID-19, mais aussi de prospérer et d'offrir des solutions intelligentes plus pratiques aux consommateurs et à la société. »

Pour consulter la version complète du livre blanc, consultez le site : https://www.gartner.com/technology/media-products/newsletters/Tuya/1-27E4H8LZ/index.html .

