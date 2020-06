Le logiciel d'étiquetage TEKLYNX CENTRAL augmente de 100 % la précision et la conformité de l'étiquetage pour la société mondiale de biotechnologie bioMérieux

AUCH, France, 2 juin 2020 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, premier Editeur de logiciels et fournisseur de solutions d'étiquetage codes-barres et RFID au monde, a annoncé aujourd'hui que la mise en œuvre du système de gestion des étiquettes d'entreprise TEKLYNX CENTRAL, accessible depuis un navigateur, a amélioré de 100 % la précision et la conformité de l'étiquetage pour la société mondiale de biotechnologie, bioMérieux.

Avec son siège social situé en France, bioMérieux est une société multinationale de biotechnologie dont l'objectif est d'améliorer la santé publique dans le monde entier. Avec plus de 15 000 produits, plus de 400 employés accédant aux étiquettes et plus de 300 étiquettes utilisées pour les produits, expéditions et stocks, bioMérieux et son partenaire Eticoncept ont fait appel à TEKLYNX pour une solution d'étiquetage standardisé. « Notre solution d'étiquetage actuelle ne nous permettait pas de fonctionner de manière centralisée au sein de notre environnement, ce qui se révéla nécessaire lors de la recherche d'une nouvelle solution pour bioMérieux », a déclaré Jérôme Foltz, IS Manufacturing and MDM Domain Manager chez bioMérieux.

TEKLYNX CENTRAL a permis à l'équipe de bioMérieux d'avoir l'esprit tranquille en sachant que leurs étiquettes étaient précises et conformes à 100 %. « TEKLYNX CENTRAL a amélioré l'efficacité et la précision de l'étiquetage pour l'ensemble de notre processus d'étiquetage. C'est une solution qui permet des opérations d'étiquetage sans faille et qui nous apporte le soutien dont nous avons besoin en cours de route », a déclaré M. Foltz.

En standardisant et en centralisant son processus d'étiquetage, bioMérieux est en mesure de :

Créer des masques d'étiquette de haute qualité

Améliorer la sécurité et le suivi de l'étiquetage

Exploiter l'entreprise de manière plus efficace

Respecter la conformité CFR 21 part 11

Accroître les vitesses d'impression de l'étiquetage

Gagner du temps et réduire les erreurs grâce à la gestion centralisée de plus de 300 étiquettes

Fournir des étiquettes précises, conformes aux normes GS1 et UDI

Intégrer de manière transparente la solution à son système d'entreprise SAP ECC

Avec TEKLYNX CENTRAL, bioMérieux est équipé pour répondre à ses besoins actuels en matière d'étiquetage et est préparé pour sa croissance future. « Nous sommes très fiers de savoir que notre système intégré de gestion des étiquettes de niveau entreprise améliore la précision et la conformité des étiquettes pour bioMérieux, les positionnant ainsi pour continuer à stimuler la croissance du secteur des dispositifs médicaux dans le monde entier, maintenant et à l'avenir », a déclaré Thierry Mauger, le président de TEKLYNX.

À propos de TEKLYNX International

TEKLYNX International aide la chaîne logistique à fonctionner plus efficacement. Plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux produits intégrés de conception d'étiquettes codes-barres et RFID de TEKLYNX ainsi qu'aux personnes derrière ces solutions, pour des opérations d'étiquetage efficaces, précises, sécurisées et conformes aux normes du secteur. Pour découvrir comment TEKLYNX aide les entreprises du monde entier à Barcode Better™ (créer de meilleurs codes-barres), rendez-vous sur teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région.

