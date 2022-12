LE LOGICIEL D'APPROVISIONNEMENT ET DE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DE GEP EST DISPONIBLE SUR BPOST NV/SA, TRANSFORMANT L'APPROVISIONNEMENT DU PREMIER OPÉRATEUR LOGISTIQUE POSTAL ET DE E-COMMERCE EN BELGIQUE

GEP SOFTWARE permet la gestion des achats, des fournisseurs et des contrats pour toutes les dépenses directes et indirectes afin de générer plus de valeur pour des millions de clients





Le groupe bpost est le premier opérateur postal belge et un partenaire de logistique de colis et de commerce offrant plusieurs services en croissance en Europe , en Amérique du Nord et en Asie

CLARK, New Jersey, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- GEP® , un des principaux fournisseurs de stratégies et de logiciels d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises Fortune 500 et Global 2000 dans le monde, a annoncé que la société publique le groupe bpost — le premier opérateur postal belge et un e-fournisseur de logistique commerciale en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, a sélectionné, déployé et commencé à utiliser GEP SOFTWARE™ , la plateforme d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement de premier plan de l'industrie.

Basé en Belgique, avec plus de 36 000 employés et 4,3 milliards d'euros (4,7 milliards de dollars) de chiffre d'affaires mondial, bpost facilite l'achat et la vente en ligne, grâce à sa large gamme de services pour l'ensemble de la chaîne e-commerce. Le groupe aide les entreprises à étendre leurs multitude de services à travers le monde avec des solutions de bout en bout astucieuses et des partenariats intelligents. Il utilise GEP SOFTWARE pour la transformation numérique du processus de la source au contrat englobant la gestion de l'approvisionnement, la gestion de projet, les contrats et la gestion des fournisseurs afin d'améliorer l'efficacité et la conformité dans l'ensemble du processus d'appel d'offres et de passation de marchés.

GEP SOFTWARE englobe GEP SMART™ , récemment nommé le meilleur logiciel d'approvisionnement au monde pour la deuxième année consécutive, et GEP NEXXE™ , la nouvelle génération de plateforme unifiée de chaîne d'approvisionnement sur le cloud. Le logiciel permet aux entreprises Fortune 500 et Global 2000 d'apporter une efficacité optimale, une agilité, une visibilité et une intelligence exploitable dans toutes les fonctions d'approvisionnement et d'achat, tout en éliminant les coûts d'infrastructure et de support pesants pour obtenir un retour sur investissement maximal.

À propos de GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARE™ fournit des plateformes numériques d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement primées qui aident les entreprises mondiales à devenir plus agiles, résilientes, compétitives et rentables. Avec des interfaces magnifiquement rendues et des flux de travail flexibles, GEP® offre aux utilisateurs des espaces de travail numériques frais et intuitifs qui produisent des niveaux extraordinaires d'adoption par les utilisateurs et des gains significatifs en termes de productivité d'équipe et personnelle. Les produits GEP capitalisent sur l'apprentissage automatique et l'informatique cognitive, les données avancées et les technologies sémantiques, l'IoT, les technologies mobiles et le cloud, et sont conçus pour intégrer les innovations technologiques permanentes. Les logiciels de GEP s'intègrent rapidement et facilement aux systèmes tiers et hérités, tels que SAP, Oracle et tous les autres principaux logiciels ERP et F&A. Grâce à un support et un service de qualité, GEP est un leader du secteur en matière de satisfaction et de fidélisation de la clientèle. Figurant parmi les leaders dans de nombreux Magic Quadrants de Gartner, les logiciels natifs du cloud et les plateformes d'affaires numériques de GEP sont régulièrement récompensés et reconnus par les analystes du secteur, les sociétés de recherche et les médias, notamment Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders et Spend Matters. GEP SOFTWARE fait partie de la société GEP, basée à Clark, NJ - le premier fournisseur mondial de stratégie, de logiciels et de services gérés pour les achats et la chaîne d'approvisionnement. Pour en savoir plus, visitez le site www.gepsoftware.com .

Contact pour les médias

Derek Creevey

Directeur des Relations publiques

GEP

Tél. : 1 732-382-6565

E-mail : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg

SOURCE GEP