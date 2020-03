Le logiciel de collaboration et de gestion de projet BVDash est mis à disposition gratuitement pour 6 mois pendant la crise du coronavirus (COVID19)

VANCOUVER, 19 mars 2020 /CNW/ - BirdView Insight Inc., basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, annonce aujourd'hui que son logiciel de collaboration, communication et gestion de projet BVDash sera rendu accessible gratuitement pour une période d'abonnement de six mois afin de soutenir les organisations du monde entier concernées par la crise actuelle du coronavirus (COVID19). Les clients actuels de BVDash seront autorisés à ajouter d'autres projets, clients, produits et membres d'équipe au cours de cette période, sans frais supplémentaires.

Veuillez consulter https://www.bvdash.com/covid-19-response pour inscrire votre compte.

Il s'agit d'une période difficile pour de nombreuses entreprises. Si votre entreprise est touchée par ces circonstances extraordinaires, BVDash est disponible pour vous aider. L'offre annoncée aujourd'hui s'étend aux entreprises de toute taille jusqu'aux grandes entreprises, ainsi que pour les organismes gouvernementaux, les ONG et les organisations à but non lucratif pour un nombre illimité de produits, projets, clients et utilisateurs. BVDash fonctionne sur les ordinateurs de bureau ou n'importe quel appareil mobile comme les smartphones et tablettes. BVDash est conçu pour être hautement évolutif et le logiciel est capable de gérer un grand nombre de projets.

« Nous avons conçu BVDash pour qu'il soit capable de répondre aux besoins des grandes entreprises qui gèrent de nombreux projets », a déclaré Leo Silva, cofondateur de BVDash. « Toutefois, nous constatons que de nombreuses équipes plus réduites considèrent BVDash comme étant utile en raison de son intuitivité de ses interfaces faciles à utiliser et de ses fonctions que l'on retrouve dans des outils de collaboration plus coûteux. »

De nombreuses entreprises ont décidé de travailler à distance, ou seront obligées de le faire selon les conditions actuelles en évolution constante. La solution de collaboration BVDash permet aux équipes d'optimiser leur flux de travail grâce à la collaboration en temps réel en offrant le meilleur travail possible au bureau ou à distance. Les membres d'équipe peuvent facilement passer en revue les détails de travail, aborder les tâches efficacement et rendre compte des avancées de leurs tâches sans effort et en temps réel.

BVDash est un logiciel de gestion de projet en nuage conçu pour fonctionner pour une large gamme d'industries et d'organisations. Grâce à son design intuitif, les équipes peuvent collaborer efficacement pour réaliser leurs objectifs.

Si vous avez des questions, veuillez contacter Mehrad Golestani, directeur du développement commercial, 1-800-763-5009, [email protected].

SOURCE BirdView Insight Inc.