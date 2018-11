Le logiciel SaveYourData d'Anonos est officiellement certifié par EuroPrivacy Il répond aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE

« La pseudonymisation est un moyen efficace de protéger le droit à la vie privée des personnes dans le cadre d'activités de traitement de données telles que l'analyse des big data et les initiatives d'IA », a déclaré Gary LaFever, co-fondateur et PDG d'Anonos. « Le RGPD reconnaît la pseudonymisation comme un moyen de réduire les risques d'atteinte à la vie privée des personnes tout en aidant les responsables du contrôle et du traitement des données à remplir leurs obligations en matière de protection des données. C'est pourquoi Anonos a consacré plus de six ans à la recherche et au développement du logiciel de pointe SaveYourData afin de permettre aux entreprises de bénéficier de données correctement « pseudonymisées » dans le cadre du RGPD. »

« Pour évaluer le logiciel SaveYourData d'Anonos, Archimede Solutions a appliqué le programme de certification « Euro Privacy », un processus de certification innovant développé dans le cadre d'un projet du programme de recherche européen H2020 cofinancé par la Commission européenne et la Suisse. Euro Privacy (europrivacy.org) est géré par le Centre européen pour la certification et la protection des données au Luxembourg, et supervisé par un comité international d'experts en protection des données », a déclaré le Dr Sébastien Ziegler, président du Conseil d'experts d'EuroPrivacy. « Le programme de certification EuroPrivacy a été conçu pour permettre une analyse systématique et complète de la conformité avec le RGPD, applicable aux produits, services et systèmes de gestion de protection des données, et englobant les technologies émergentes telles que l'analyse de données et l'Internet des objets. L'essence même d'EuroPrivacy est de renforcer la confiance dans le respect de la vie privée. L'évaluation nous a donné l'occasion de découvrir un logiciel innovant de pseudonymisation pour améliorer la protection des données personnelles comme le demande le RGPD. »

« La Commission nationale pour la protection des données (CNPD) au Luxembourg se réjouit de voir le Centre européen de certification et de confidentialité au Luxembourg contribuer à la mise en place de nouvelles solutions pour la certification conformément aux objectifs du RGPD », a déclaré Christophe Buschmann, Commissaire à la CNDP. « La CNPD salue l'initiative d'EuroPrivacy de fournir aux organisations un outil qui soutient leurs efforts en matière de conformité avec le RGPD. Nous apprécions le fait qu'EuroPrivacy se soit engagé avec nous à soumettre le programme de certification pour l'obtention du label européen dans le cadre du RGPD. »

« Cette certification est un jalon important et souligne les avantages d'une pseudonymisation de pointe encouragée par le RGPD par rapport aux techniques traditionnelles de protection de la vie privée telles que le cryptage, la tokénisation statique et l'anonymisation », a déclaré François Zimmermann, directeur technique mondial des services financiers chez Hitachi Vantara. « SaveYourData fournit un cadre technique et juridique qui permet à nos clients d'atteindre la conformité sans perte de valeur commerciale en supprimant des données. Hitachi est ravie de s'associer à Anonos pour aider les entreprises à maximiser leur utilisation des analyses afin de soutenir leur parcours axé sur les données. »

« Le succès de la mise en œuvre de l'analyse des big data, de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle pose inévitablement d'importants défis commerciaux, techniques et éthiques. L'un d'entre eux, et non des moindres, est l'exigence absolue que les données personnelles soient toujours protégées de manière appropriée », a déclaré Martin Whitworth, directeur de recherche chez IDC European Data Security and Privacy. « La pseudonymisation, en particulier, est une technique très méconnue qui peut être utilisée avec succès pour aider à gérer les risques des personnes concernées tout en poursuivant la mission de l'organisation, en permettant l'utilité des données et en apportant un soutien au traitement des intérêts légitimes. Toutefois, le choix des méthodes de protection appropriées pour les cas d'utilisation individuelle n'est pas un exercice trivial et exige que nous disposions également d'un moyen de protéger nos réserves actuelles de données accumulées, d'une manière qui respecte la vie privée. C'est pourquoi nous mettons en évidence SaveYourData d'Anonos dans notre prochain rapport sur la création d'une base pour accélérer les initiatives axées sur les données. »

Ce rapport d'IDC sur la solution certifiée RGPD SaveYourData d'Anonos est disponible sur anonos.com/DoNotDeleteYourData

À propos d'Anonos

La technologie d'Anonos concilie les conflits entre la protection des droits des individus et l'atteinte des objectifs d'affaires afin d'utiliser, de partager, de combiner et de relier les données d'une manière conforme. La technologie brevetée de pseudonymisation dynamique, de dépersonnalisation et d'anonymisation d'Anonos permet le partage, la collaboration et l'analyse des données personnelles en appliquant des politiques dynamiques et précises en matière de confidentialité, de sécurité et de protection des données, conformément au RGPD et aux autres réglementations en constante évolution. BigPrivacy comble les lacunes d'autres solutions qui étaient « assez bonnes » avant le RGPD mais qui ne prennent pas en charge les nouvelles exigences en matière d'analyse et d'intelligence artificielle des big data.

Un guide pour des analyses juridiques conformes dans le cadre du RGPD est disponible sur anonos.com/Legal-Analytics, et les entreprises du palmarès Global 500 peuvent contacter anonos.com/contact pour obtenir une consultation sur l'utilisation de la technologie exclusive d'Anonos afin de s'assurer de leur conformité avec le RGPD.

Contact Média: press@anonos.com +44 203 5144760

Website Anonos: www.anonos.com

Website EuroPrivacy: www.europrivacy.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/778338/Dynamic_Pseudonymisation_vs_Static_Tokenisation_Dynamic_Pseydonymization_vs_Static_Tokenization_Anonos_BigPrivacy_GDPR_Compliant_Infographic.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/778339/Anonos_SaveYourData_GDPR_Certified_Technology_Infographic.jpg



Related Links

https://www.anonos.com