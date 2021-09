Le long terme comme philosophie d'investissement : L'investisseur dans le secteur de la santé Sangel Capital s'attend à une forte hausse de la valeur de ses investissements

SHENZHEN, Chine, 21 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La valeur du portefeuille de Sangel Capital (« Sangel » ou la « Société »), une société de capital-risque de premier plan dans le domaine de la biotechnologie et des soins de santé, basée en Chine, est prête à connaître une forte croissance, car plusieurs sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques soutenues par les fonds de capital-risque de Sangel ont fait état d'une succession de réalisations importantes en 2021, qui ont entraîné une hausse substantielle de leur valorisation sur le marché. La projection optimiste de la valeur de l'investissement de Sangel Capital est intervenue après l'annonce des résultats positifs de BeyondSpring sur son essai d'enregistrement DUBLIN-3 de la plinabuline en août et les projets d'introduction en bourse (IPO) des sociétés de son portefeuille plus tôt cette année, notamment Denovo Biopharma, 3D Medicines et Sirnaomics.

Au cours de la dernière décennie, Sangel Capital est devenu un investisseur en capital-risque de premier plan et un bâtisseur d'entreprises innovantes sur l'ensemble de la chaîne de valeur des investissements dans les soins de santé et les biotechnologies.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons participé à une vaste gamme de possibilités d'investissement dans les domaines de la biomédecine, des dispositifs médicaux, des soins de santé et de la biotechnologie, et la plupart des projets ont déjà produit des résultats. Visant à établir des partenariats avec les entrepreneurs les plus innovants afin de répondre aux besoins non satisfaits en matière de soins de santé, notre stratégie d'investissement vise à cibler les entreprises émergentes avec de nouvelles thérapies ou technologies qui peuvent combler les lacunes du marché et qui sont alignées sur les plans d'investissement initiaux. Grâce à cette stratégie, Sangel Capital, qui est dirigée par une équipe très expérimentée ayant une longue expérience de la réussite en matière d'entrepreneuriat et d'investissement, a mis en place un écosystème d'investissement complet et devrait aider plus de dix sociétés de biotechnologie à lancer leur introduction en bourse (IPO) au cours des trois prochaines années », a déclaré Liu Mulong, associé directeur de Sangel Capital.

Véritable entreprise pionnière, Sirnaomics a consolidé son leadership dans le domaine des thérapies ARNi grâce à son savoir-faire inégalé dans la technologie de l'interférence ARN (ARNi) au cours des dernières années. Cependant, la décision de Sangel d'entrer dans cet espace en investissant dans Sirnaomics a fait face à de nombreux doutes en raison de la perspective incertaine du marché de la thérapie basée sur l'interférence ARN avant 2020. Au lieu d'attendre une indication, Sangel Capital a déjà commencé à chercher un système prometteur d'administration de l'ARNi avant même la pandémie, qui a mis en évidence les traitements d'ARNi pour son application dans le vaccin contre la COVID-19.

« Lorsque nous avons investi dans Sirnaomics, nous avons constaté qu'il s'agissait de l'une des rares entreprises disposant de technologies exclusives et d'une plateforme d'administration de l'ARNi auto-développée. Nous avons vu le potentiel de Sirnaomics pour le développement de thérapies ARNi, et sa préparation à l'introduction en bourse montre sa capacité à réaliser ce potentiel », a ajouté Liu Mulong.

La décision d'investir dans le domaine de la thérapie virale oncolytique est un autre témoignage de la stratégie d'investissement prospective de Sangel. Les virus oncolytiques (OV) sont une option de traitement émergente pour les maladies de type cancer, et l'idée des OV comme systèmes d'administration de la médecine génique était encore à ses débuts il y a une décennie. Convaincu du potentiel et de l'importance de la virothérapie oncolytique dans le traitement des tumeurs, Sangel Capital a commencé à suivre cette thérapie et à jeter les bases de futurs projets de capital-risque dans ce domaine dès 2014. En 2015, une start-up en devenir, Virogin Biotech, première entreprise de biotechnologie à utiliser un virus oncolytique comme système d'administration, a attiré son attention. Soutenue par Sangel et d'autres investisseurs, Virogin Biotech (Virogin) a maintenant reçu l'approbation des autorités de réglementation australiennes pour lancer un essai clinique de phase I chez l'humain.

« En tant que spécialistes de la santé, nous voyons et comprenons les opportunités et les défis des entreprises que nous soutenons. Nous comprenons également que la création d'une entreprise biotechnologique prospère demande du temps et de la patience, et nous nous engageons donc à créer une valeur réelle à long terme. Grâce à cette philosophie d'investissement, Sangel Capital continuera de suivre de nouvelles découvertes en sciences de la vie et d'explorer des solutions médicales pour les maladies graves. À l'avenir, Sangel Capital s'associera à d'autres entreprises biotechnologiques de grande qualité tout au long de la chaîne de valeur, avec l'ambition de devenir une société de capital-risque innovante et de premier plan dans le monde », a déclaré Liu Jinglong, associé directeur de Sangel Capital.

Fondée en 2010, Sangel Capital est l'une des premières sociétés de capital-risque axées sur les soins de santé en Chine. Elle se concentre sur les investissements dans les entreprises innovantes des marchés émergents, notamment dans les domaines de la biomédecine, des dispositifs médicaux, des soins de santé et de la biotechnologie, et a son siège à Shenzhen et des bureaux à Pékin, Suzhou et aux États-Unis.

