Le Loro Parque est reconnu comme le zoo numéro 1 mondial pour la deuxième année consécutive

Ce « Parque » renommé vient de recevoir la reconnaissance du « choix des voyageurs » 2018, quelques mois seulement après que Siam Park, le parc aquatique de l'entreprise, a été reconnu comme le numéro 1 mondial dans sa catégorie pour la cinquième année consécutive

Le Loro Parque a une fois de plus été reconnu comme le meilleur zoo du monde . Cette réussite arrive pour la deuxième année consécutive, selon le site de voyage très réputé TripAdvisor, comme l'ont révélé ses prix annuels « Travellers' Choice » 2018. Une fois de plus, les évaluations indépendantes des utilisateurs de la plate-forme web majeure qui ont visité les installations ont confirmé qu'il n'y avait pas de meilleur parc que celui-ci sur la planète.

Cette reconnaissance renforce le rôle que joue le Loro Parque en tant qu'authentique centre de préservation de la faune, dont les piliers sont l'éducation, la conservation et la sensibilisation des visiteurs à l'importance de la protection du monde animal et de ses écosystèmes. Près de 50 millions de personnes ont visité ses installations tout au long de ses 45 ans d'histoire, et tous ces visiteurs ont reconnu le bien-être incontesté de tous les animaux du parc.

Situé sur la pittoresque Tenerife, l'une des îles Canaries, le Loro Parque mène un programme élaboré de sciences, éducation et conservation mis en œuvre depuis 1994 par la Fondation Loro Parque. Au cours de cette période et grâce au parrainage principal du Loro Parque, la Fondation a pu allouer plus de 19 millions de dollars directement au développement de programmes de conservation sur le site et en dehors de celui-ci. Cette reconnaissance coïncide précisément avec le transfert de six spécimens d'aras de Lear (l'une des neuf espèces de perroquets que la Fondation a réussi à sauver d'une extinction imminente) au Brésil pour qu'ils soient réinsérés dans la nature. Cette action a été considérée comme un succès pour la conservation des espèces.

Le Loro Parque aimerait profiter de cette occasion pour remercier ses clients qui viennent quotidiennement de différentes régions du monde, ainsi que les agences de voyage, pour leur engagement conséquent envers un centre de conservation de la faune dont la priorité est le bien-être des animaux, sans oublier tous les collaborateurs dans le domaine scientifique, qui ont partagé avec l'équipe du Loro Parque la mission qui consiste à protéger et préserver les animaux et leurs habitats naturels pour les générations futures.

Vous en saurez plus sur les « Travellers' Choice » 2018 en cliquant sur : https://www.tripadvisor.es/TravelersChoice-Attractions-cZoos