Le magazine Wanderlust annonce les gagnants des Travel Awards 2022 pour la destination et le développement durable à la Tour de Londres

Le Costa Rica et la Grèce gagnent le prix des pays les plus désirables, tandis que la Nouvelle-Orléans et Dubrovnik sont couronnées villes préférées des lecteurs par Wanderlust

LONDRES, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Costa Rica, pays connu dans le monde entier pour sa beauté stupéfiante et en tant que leader en matière de développement durable, a été couronné « Pays le plus désirable (pour le reste du monde) » en 2022 par les lecteurs de Wanderlust.

Le mardi 8 novembre, des centaines de leaders mondiaux du voyage se sont réunis à la Tour de Londres pour les 21ème Wanderlust Travel Awards présentés par Simon Reeve, le légendaire présentateur de voyages. Cette année, Wanderlust a décerné un mélange de prix autour du développement durable, votés par les lecteurs et l'industrie.

« Le Costa Rica a toujours été un favori des lecteurs de Wanderlust depuis des décennies, avec sa mentalité et sa joie de vivre « Pura Vida » ainsi que la grandeur de ses espaces naturels exceptionnels, qui ont une fois de plus influencé les votes de nos lecteurs en 2022 », a déclaré George Kipouros, rédacteur en chef de Wanderlust, au sujet du gagnant de la médaille d'or. Le Canada s'est assuré l'argent dans cette catégorie, poussant le gagnant de l'an dernier, l'Australie, à obtenir le bronze.

La Nouvelle-Orléans a remporté l'or pour le titre de la Ville la plus désirable (pour le reste du monde). Cette ville vibrante et passionnante s'est heurtée à de solides concurrents avec Tokyo, qui a raflé l'argent juste devant Carthagène.

Les lecteurs ont élu la Grèce comme Pays le plus désirable (Europe). « Un été en Grèce a été un rite de passage pour beaucoup de voyageurs, mais nos lecteurs redécouvrent actuellement une destination qui offre une culture, une nature et des expériences culinaires abondantes tout au long de l'année et au-delà de ses célèbres îles », a ajouté George Kipouros.

Dubrovnik a été couronnée Ville la plus désirable des lecteurs (Europe). Tallinn, le joyau médiéval, a reçu l'argent, et la toujours populaire Lisbonne a reçu le bronze.

Avec le slogan « Prendre la route la moins fréquentée », la catégorie des Destinations émergentes intéresse toujours Wanderlust. Cette année, la Géorgie s'est élancée pour atteindre l'or. Le Belize d'Amérique centrale et l'Arabie saoudite ont respectivement reçu l'argent et le bronze.

Palawan, aux Philippines, a obtenu l'Or en tant qu'Île la plus désirable (pour le reste du monde) et l'Irlande a obtenu le prix de l'Île la plus désirable (Europe). D'anciens favoris ont dominé d'autres catégories, avec le prix de la Compagnie aérienne préférée allant à Singapore Airlines - qui sont chaque année les gagnants de cette catégorie des Wanderlust Awards - et celui de Voyagiste préféré (général) à Audley Travel - un autre gagnant régulier -, avec Exodus Travels et Trailfinders pour compléter le podium. Sunvil a remporté l'or dans la catégorie Voyagiste préféré (spécialiste), avec Journey Latin America pour l'argent et Wild Frontiers pour le bronze.

Le développement durable est au cœur de Wanderlust depuis son lancement. De nouvelles catégories reconnaissant les Initiatives de développement durable ont été introduites cette année, jugées par un groupe d'experts du secteur. Exodus Travels a reçu l'or dans la catégorie Voyagiste, tandis que Le Manoir Aux Quat'Saisons a remporté la catégorie Hébergement, et Visit Scotland l'or pour l'Office du tourisme.

Wanderlust a également décerné un Prix d'excellence au Trans Bhoutan Trail, un ancien sentier restauré de 250 milles reliant de nombreux sites historiques à travers le Bhoutan. Lyn Hughes, la cofondatrice de Wanderlust, a déclaré : « Le niveau des nominations dans les catégories du développement durable était impressionnant, avec un éventail diversifié d'initiatives révolutionnaires qui font la différence. »

Consultez les résultats ici - https://www.wanderlust.co.uk/content/wanderlust-travel-awards-results-2022/ ou lisez l'article complet et découvrez toutes les catégories et leurs gagnants ICI - https://wanderlusttravelawards.com/wp-content/uploads/2022/11/WLAwardsPressRelease.pdf

