Le Magic2 de Honor a été officiellement dévoilé en Chine

Premier smartphone au monde doté d'un affichage Magic Slide full-view, le Magic2 de Honor est un modèle de conception d'« ultra-simplicité » qui offre une expérience utilisateur inégalée avec une fonction révolutionnaire d'écran Magic Slide full-view de 6,39 pouces qui permet d'obtenir un véritable affichage plein écran sans encoche. Le smartphone a un rapport écran/corps de près de 100 % et dispose d'une technologie de reconnaissance optique des empreintes digitales sur l'écran. Chaque glissement vers le bas ouvre la porte à une expérience visuelle spectaculaire.

La prochaine génération d'IA optimisée par le processeur Kirin 980

Constituant une mise à niveau complète sur le plan de l'intelligence, le Magic2 de Honor est optimisé par le processeur Kirin 980 dédié à l'IA, qui est le premier processeur NPU double cœur au monde. Cela permet d'obtenir une puissance de calcul dédiée à l'IA haute performance, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience utilisateur exceptionnelle axée sur l'IA.

Avec un score de 4556 points pour l'évaluation de ses performances en matière d'IA, YOYO est l'essence même de Magic UI, le système d'IA du Magic2 de Honor. Doté de la vision artificielle, du traitement du langage naturel, de capacités d'apprentissage automatique et de systèmes de décision et de recommandation, YOYO est un facilitateur de mode de vie intelligent tout-en-un qui continue d'apprendre et de progresser avec le temps. Les capacités de YOYO dépassent celles d'un assistant vocal virtuel ordinaire et peuvent identifier, apprendre, réfléchir et s'améliorer. YOYO redéfinit davantage l'interaction homme-IA pour offrir une expérience utilisateur inégalée et fondée sur des scénarios qui fait du Magic2 de Honor le téléphone à IA le plus intelligent disponible sur le marché.

Des photos comme jamais auparavant grâce à l'appareil photo optimisé par l'IA à six capteurs

Intégré avec l'appareil photo arrière à trois capteurs de 24 mégapixels et à angle ultra-large de 17 mm ainsi que d'un appareil photo avant rétractable à trois capteurs de 16 mégapixels, le Magic2 de Honor offre une expérience photographique révolutionnaire. En plus d'effectuer la segmentation de l'image pour retoucher automatiquement les photos en ajustant avec précision les paramètres avec l'appareil photo arrière optimisé par l'IA, l'appareil photo avant rétractable utilisera également des fonctionnalités haut niveau de reconnaissance faciale 3D et d'éclairage portrait, créant des selfies artistiques avec d'excellents effets d'embellissement et bokeh.

Le Magic2 de Honor est plus qu'une merveille d'ingénierie, c'est un dispositif futuriste qui nous place sans aucun doute devant nos homologues. Le combiné offrira aux utilisateurs une expérience incomparable, grâce à YOYO, à l'écran Magic Slide full-view, au processeur Kirin 980, à la technologie de diffusion de chaleur en graphène, à la technologie 40W Supercharge certifiée par TÜV Rheinland, au détecteur de lumière bionique 3D, à la première double SIM Dual VoLTE au monde, au premier GPS double fréquence au monde et à une vitesse de téléchargement Wi-Fi inégalée de 1,7 Gb/s. Doté d'un vaste éventail de technologies de pointe et de mises à niveau des fonctionnalités haute performance, le Magic2 de Honor est appelé à devenir le téléphone de l'année et à réaliser d'autres percées sur le marché des technologies haut de gamme. Sa progression continue représente également une avancée significative pour Honor vers son objectif d'être parmi les trois premières marques de mobiles au monde d'ici cinq ans.

Le Magic2 de Honor est d'ores et déjà disponible en précommande en Chine, et ce jusqu'au 5 novembre, sur Vmall, JD, Tmall, Suning, YHD et GOME, au prix de détail recommandé débutant à 3799 yuans. La vente officielle en Chine débutera le 6 novembre.

Lors de l'événement de ce soir, Honor a également dévoilé la HONOR WATCH, sa première montre intelligente emblématique. Équipée d'un écran tactile rond AMOLED de 1,2 pouce et d'un bracelet double face, la HONOR WATCH est l'une des montres intelligentes les plus minces du marché. Optimisée par la première architecture à double jeu de puces de l'industrie, cette montre intelligente fonctionne pendant 7 jours avec une seule charge et prend en charge des fonctions telles que la surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel, la navigation précise et le suivi de l'état de santé. La sortie mondiale de cette montre est prévue en janvier 2019.

À propos de Honor

Honor est l'une des principales marques en ligne de smartphones. Conformément à son slogan « For the Brave » (pour les plus courageux), la marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique, grâce à des produits optimisés pour Internet qui offrent des expériences utilisateur supérieures, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. En faisant cela, Honor se démarque et met en avant son propre courage qui est de faire les choses différemment et de prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

