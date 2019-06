Le maître distillateur de Michter's, Dan McKee, lance un whiskey de seigle de 10 ans d'âge

Joseph J. Magliocco, président de Michter's, a commenté, « Avant sa promotion au poste de maître distillateur, Dan a fait un travail fantastique en tant que distillateur chez Michter's et était un membre clé de notre groupe de dégustation. Je travaille avec Dan depuis un certain temps et je sais que notre distillerie est entre bonnes mains. »

L'édition 2019 de ce Single Barrel Kentucky Straight Rye de 10 ans d'âge exemplifie le style du Kentucky rye de Michter's. « Naturellement, les recettes de céréales de nos whiskeys de seigle incluent le seigle par définition, mais elles incluent également une bonne quantité de maïs et d'orge maltée, ce qui donne un seigle riche avec des couches d'arôme délicieux qui complètent les notes d'épices du whiskey », a ajouté Andrea Wilson.

Le prix de détail suggéré aux États-Unis pour une bouteille de 750ml de Rye de 10 ans d'âge de Michter's est de 160 USD.

Outre sa principale distillerie dans le quartier Shively de Louisville, les opérations de Michter's occupent deux autres sites dans le Kentucky. À Springfield, Michter's cultive des céréales dans sa propriété de 145 acres, tandis qu'au centre-ville de Louisville, Michter's a une deuxième distillerie dans le bâtiment historique de Fort Nelson, qui s'est ouvert au public en février dernier. Située dans un emplacement de choix sur la West Main Street vis-à-vis de Louisville Slugger et dans le même bloc que le Musée Frazier, la distillerie de Fort Nelson de Michter's utilise encore le système d'alambic légendaire de Michter's Pennsylvania. La société propose également des visites éducatives avec des dégustations de whiskey et The Bar at Fort Nelson, qui propose des cocktails classiques élaborés par l'historien en spiritueux et cocktails David Wondrich.

Michter's élabore des whiskeys à production limitée qui forcent l'admiration et qui sont écoulés par allocation car la demande est supérieure à l'offre. Michter's est réputé pour son whiskey de seigle single barrel, son bourbon small batch, son bourbon single barrel, et son whiskey américain small batch. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.michters.com , et suivez nous sur Instagram , Facebook et Twitter .

