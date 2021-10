Le marathon du lac Hengshui 2021 n'est plus que dans quelques jours

Hommage au pouvoir du temps : l'événement ne cesse de prendre de l'ampleur depuis son lancement il y a 10 ans

HENGSHUI, Chine, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le marathon du lac Hengshui 2021 aura lieu dans les prochains jours. Il s'agit de la 9e compétition chinoise qui a reçu le statut de course sur route Gold Label par World Athletics, ainsi que de la seule course sur piste internationale Gold Label organisée dans la province du Hebei. Le parcours longe le lac Hengshui, une réserve naturelle nationale abritant des zones humides et le plus grand lac d'eau douce du nord de la Chine.

Depuis l'organisation de sa première course il y a 10 ans, les organisateurs du marathon du lac Hengshui se sont toujours engagés à créer un événement de haut niveau et bien organisé qui respecte des normes internationales strictes et fournit des services attentionnés aux coureurs et aux spectateurs. Fidèle à sa vision de créer une course verte et respectueuse de l'environnement, l'événement se poursuit sur le même thème que précédemment « Marathon vert, beau lac Hengshui » tout en mettant en œuvre plusieurs initiatives, dont le programme public de protection des oiseaux Let Love Fly et le programme bénévole de protection de l'environnement Beautiful Hengshui Lake. Ces initiatives visent à sensibiliser à l'importance de protéger l'écologie et l'environnement tout en plaidant pour une croissance économique respectueuse de l'environnement et en encourageant davantage de personnes à contribuer à une économie verte.

Aujourd'hui, le marathon du lac Hengshu a dépassé son rôle initial de simple compétition, devenant ainsi une marque unique et de haute qualité à part entière et créant de nouvelles opportunités pour la prochaine étape de développement de la ville.

