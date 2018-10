Le marathon international 2018 de Xi'an passionne les foules entre Antiquité et modernité

Le marathon, pour sa deuxième édition, symbolise la popularité grandissante de la course à pied en Chine et dans le monde. Les participants, qui venaient de 30 pays et régions comme la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Corée du Sud, sont 10 000 de plus que l'année dernière, alors que le nombre de demandes a quasiment doublé. Son importance sur le circuit mondial l'a aidé à attiré des sponsors de grandes marques comme le géant chinois de l'immobilier YanGo et le fabricant de matériel sportif ASICS.

Shangguan Jiqing, maire de Xi'an, a déclaré : « La course à pied est devenue un sport très populaire en Chine et nous sommes très heureux que l'itinéraire ait pu donner aux participants, aux spectateurs et aux téléspectateurs la chance d'apercevoir certaines des reliques historiques les plus précieuses de notre vieille ville. Nous sommes fiers d'être une ville où l'Antiquité et la modernité coexistent, côte à côte. »

La course a été conçue pour intégrer l'histoire et la modernité, avec 23 stations culturelles disséminées le long de l'itinéraire, où la culture traditionnelle a fusionné avec les éléments modernes et internationaux comme les tambours africains, la danse moderne et les ensembles Rap-Rock. De plus, tous les marathoniens ont pu profiter d'entrées gratuites ou réduites pour les 22 attractions culturelles de Xi'an, comme le parc des ruines du palais Daming, le parc océanique et polaire de Qujiang, le musée d'histoire du Shaanxi et le musée de la forêt des stèles.

À propos du marathon international de Xi'an

Le marathon international de Xi'an, sponsorisé par YanGo, est le marathon le plus célèbre de l'Ouest de la Chine. L'évènement, qui comprend un marathon, un semi-marathon et des courses plus petites, avec des catégories hommes et femmes, se tient à Xi'an, capitale de la province de Shaanxi en Chine occidentale, une destination touristique internationale avec une histoire de plus de 3 000 ans et des attractions de renommée mondiale comme les combattants en terre cuite et l'ancienne muraille.

