XI'AN, Chine, 22 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le marathon international « The Belt and Road » Shaanxi Xi'an (Samsung)·2019 City Wall International Marathon a été lancé le 20 avril 2019 à 8 h 30 à Xi'an, dans la province du Shaanxi, en Chine, réunissant 5 000 coureurs de 28 pays et régions du monde entier, dont la Grande-Bretagne, la Chine, l'Allemagne, la Corée du Sud et les États-Unis. L'événement est géré exclusivement par Amazing China Sports Management Co, Ltd.