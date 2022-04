Le marché boursier chinois offre un soutien croissant à l'économie réelle : Rapport du Think Tank du PHBS

SHENZHEN, Chine, 15 avril 2022 /PRNewswire/ -- La capacité du marché boursier chinois à servir l'économie réelle a été améliorée l'année dernière avec la mise en œuvre du système d'offre publique initiale (IPO) basée sur l'enregistrement, selon un rapport récemment publié par le Think Tank de l'Université de Pékin, HSBC Business School (PHBS). Le rapport étudie les caractéristiques de l'offre publique initiale (IPO) et du refinancement, et les politiques et systèmes pertinents du marché des actions chinois, ainsi que les problèmes restants en 2021.

Par rapport aux années précédentes, il constate que la proportion d'introductions en bourse de sociétés industrielles a augmenté de 6,3 %. En outre, les marchés de second ordre (ChiNext et Sci-Tech Innovation Board) ont apporté davantage de soutien financier aux petites et moyennes entreprises privées (PME), notamment celles des secteurs de l'industrie, des matériaux, de l'informatique et de la santé. Tous ces éléments impliquent un soutien croissant du marché des capitaux au service de l'économie réelle de la Chine.

En outre, la Bourse de Pékin (BSE) nouvellement créée marque une étape clé dans les efforts de la Chine pour approfondir la réforme du marché des capitaux, selon le rapport. Sur le premier lot de 81 sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (BSE) nouvellement créée, 78 % sont des PME de fabrication avancée, de services modernes, de services de haute technologie et d'industries stratégiques. Sur cette base, le rapport suggère que la BSE joue un rôle important dans la stimulation du financement direct des PME dans la Bourse nationale des valeurs mobilières et des cotations, améliorant ainsi la capacité de financement du marché des capitaux à plusieurs niveaux de la Chine.

Cependant, en raison de la pression mixte du refinancement, de la fraude financière, de la réglementation inefficace et des spéculateurs irrationnels, le marché boursier chinois doit encore faire face à de multiples défis pour attirer des fonds à moyen et long terme, selon le Think Tank. Les chercheurs suggèrent qu'un système d'émission efficace, un système de transaction et une réglementation transparente doivent être mis en place. Par exemple, l'efficacité du système d'introduction en bourse basé sur l'enregistrement nécessite une divulgation d'informations très transparente et une réglementation proactive du financement. Des politiques efficaces pour attirer les capitaux à long terme et améliorer la gestion des risques sont nécessaires pour freiner la spéculation irrationnelle des investisseurs individuels et institutionnels et assurer le développement durable du marché des actions.

SOURCE Peking University HSBC Business School