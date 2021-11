Le marché de NFT inclusif Niftify annonce une offre d'échange initiale de jetons $NIFT avec Synapse Network

Des préventes de jeton $NIFT auront lieu les 16 et 17 novembre

MAJURO, République des Îles Marshall, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Niftify Limited LLC, la plateforme de jetons non fongibles (NFT) inclusive, a annoncé l'offre d'échange initiale de ses jetons $NIFT avec l'écosystème d'investissement cross-chain Synapse Network. Actuellement en phase de lancement bêta, la plateforme Niftify permet aux gens de monnayer, d'acheter, de vendre et d'échanger des NFT.

Dans l'écosystème Niftify, les jetons NIFT sont des jetons utilitaires natifs pour le protocole et sont utilisés pour encourager les actions dans l'ensemble du système. Les NIFT permettent aux utilisateurs de bénéficier des réductions lors du paiement des frais. Plus précisément, les utilisateurs ne paient que 2,5 % de frais au lieu de 5 % lorsqu'ils paient avec d'autres cryptomonnaies ou monnaies fiduciaires. En outre, les soldes des jetons NIFT sont utilisés pour déterminer le niveau d'accès à des fonctionnalités spéciales, telles que l'accès anticipé et rapide à de nouveaux dépôts exclusifs, des profils personnalisés de première qualité et l'accès à des zones réservées aux membres.

En prévision de l'offre d'échange initiale de Niftify, Niftify réalisera deux préventes avec Synapse Network. La première, prévente A, est ouverte aujourd'hui, le 16 novembre, avec 750 000 jetons NIFT à vendre à 0,20 $ chacun. Cela représente 0,35 % de l'offre de Niftify. Il y a un plafond ferme de 150 000 $ et une limite de 500 $ par personne avec une acquisition quotidienne linéaire sur 10 mois. La deuxième, prévente B, aura lieu le 17 novembre et 600 000 jetons NIFT seront offerts à 0,25 $ chacun. Ces jetons représentent 0,375 % de l'offre de Niftify, avec un plafond ferme de 150 000 $ et une limite de 1 000 $ par personne, et il y aura une acquisition quotidienne linéaire sur 8 mois. Ces ventes de jetons s'ajoutent aux jetons émis en vertu des contrats SAFE/SAFT et sont assujetties à un calendrier d'émissions d'un cycle de pré-amorçage en avril 2021.

« Nous avons lancé Niftify dans le but de créer la première plateforme inclusive au monde pour créer, acheter, vendre et échanger des NFT, libérant ainsi le véritable potentiel du métaverse et plus encore, a expliqué Bruno Ver, cofondateur et PDG Niftify. Notre offre d'échange initial nous permettra de croître plus rapidement et d'aller plus loin dans notre mission, qui consiste à tenir la promesse des NFT et à libérer leur véritable potentiel. »

Niftify est une plateforme conviviale qui vise à faciliter aux utilisateurs l'automatisation des rachats numériques et physiques. Contrairement aux autres plateformes, les créateurs sont incités à monnayer et à vendre leurs propres NFT pour profiter de la fonctionnalité des contrats intelligents, tout en ayant la possibilité de gagner des redevances sur toutes les ventes futures de leurs NFT frappés en utilisant le protocole de redevances Etherum. Les NFT sur Niftify servent également de preuve de propriété et de suivi des antécédents même pour les articles physiques et sont également considérés comme une preuve d'authenticité pour les actifs numériques et physiques de valeur.

La vente est ouverte aux personnes du monde entier, à l'exception des résidents des États-Unis, du Canada, de la Chine, de l'Iran, de la Libye, de la Corée du Nord, de la Syrie, de Cuba, de l'Afghanistan et de la Crimée (qui fait partie de l'Ukraine).

À propos de Niftify

Niftify™ cherche à bâtir une forte communauté de passionnés de NFT, soit des créateurs, des collectionneurs, des traders, des joueurs et des entreprises qui veulent acheter, vendre ou échanger des NFT. Niftify offre tous les avantages de la blockchain, sans la complexité de posséder un portefeuille ou d'effectuer des transactions en cryptomonnaie par le biais d'une plateforme inclusive qui permet aux gens de créer, d'acheter, de vendre et d'échanger des NFT. Son objectif est de développer les NFT, qui n'en sont encore qu'à leurs balbutiements, et de les intégrer au monde réel en libérant leur véritable potentiel.

