Le Maréchal du Tchad, Président de la République, Chef de l'Etat, Idriss Deby Itno, en visite au Parc National de Zakouma

LUSAKA, Zambie, 24 décembre 2020 /PRNewswire/ -- African Parks a eu l'honneur de recevoir le Maréchal du Tchad, Président de la République, Chef de l'État, Idriss Deby Itno, dans le Parc National de Zakouma les 10 et 11 décembre. La délégation présidentielle qui comprenait des ministres, des conseillers et le gouverneur de Salamat, est venue au parc dans le cadre d'une visite officielle de province de Salamat.

Le Parc National de Zakouma fait partie de l'écosystème du Grand Zakouma, un réseau crucial de réserves connectées et sous un accord de gestion étendu initié en 2010 entre le Gouvernement de la République du Tchad et l'organisation de conservation à but non lucratif African Parks. Ce paysage soudano-sahélien unique est depuis devenu un havre de paix pour la faune, une source de bénéfices pour les hommes et une destination nature reconnue internationalement grâce aux actions exemplaires de conservation du Gouvernement tchadien.

"On doit saluer l'effort qui a été fait par les Tchadiens, par African Parks, avec le financement de l'Union Européenne. Aujourd'hui, Zakouma est reconstitué.

Je lance ici un appel à tous les Tchadiens de venir découvrir le Parc de Zakouma. C'est leur Parc. C'est une richesse nationale. C'est une biodiversité qui n'existe nulle part ailleurs. » a déclaré le Maréchal du Tchad, Président de la République, Chef de l'Etat, Idriss Deby Itno.

Au cours de leur visite dans le parc, la délégation a participé à des discussions avec des représentants de haut niveau d'African Parks, évaluant les développements clés et les étapes futures pour que des avantages à long terme soient assurés pour les personnes et la faune.

« Le Gouvernement Tchadien sous le Maréchal du Tchad, Président de la République, Chef de l'Etat, Idriss Deby Itno, a fait preuve d'une grande prévoyance en adoptant des mesures à travers notre partenariat pour assurer leur protection, un engagement souligné par cette visite présidentielle à Zakouma », a déclaré le PDG d'African Parks, Peter Fearnhead. «Grâce à leur leadership, Zakouma et l'Ennedi connaissent un renouveau. Nous sommes impatients de construire sur ces progrès avec le Gouvernement Tchadien ainsi qu'avec nos partenaires financiers pour renforcer les contributions des parcs aux communautés locales et au développement national ».

Situé entre le Désert du Sahara et les régions fertiles de la forêt tropicale d'Afrique Centrale, Zakouma abrite certaines des populations les plus importantes de la faune d'Afrique de l'Ouest et Centrale. C'est le refuge de la plus grande population d'éléphants du Tchad et de plus de la moitié de la population mondiale restante de girafes du Kordofan.

Ces dix dernières années, le braconnage a été presque complètement éliminé, permettant à la population d'éléphants - réduite de 95% entre 2002 et 2010 - de croître pour la première fois depuis des décennies et à d'autres espèces, y compris le rhinocéros noir, de revenir. Les communautés locales bénéficient non seulement d'une sécurité améliorée, mais aussi du développement des écoles, des possibilités d'emploi et de la contribution de Zakouma à travers le tourisme à l'économie locale et nationale. En 2019, le magazine TIME a désigné Zakouma comme l'un des plus beaux endroits au monde.

La transformation économique et écologique de Zakouma est rendue possible grâce au soutien vital de l'Union Européenne, de la Fondation Segré et de plusieurs autres donateurs privés et institutionnels.

Related Links

african-parks.org



SOURCE African Parks