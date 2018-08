Le meilleur gin du monde pour réaliser un gin tonic vient d'Allemagne : GINSTR remporte le prix de Londres

LONDRES, August 16, 2018 /PRNewswire/ --

Plus de 600 distilleries de gin en provenance de 90 pays ont participé à Londres à l'International Wine & Spirit Competition (IWSC - Compétition Internationale de Vins et Spiritueux en français) pour décider quel gin serait élu le meilleur de l'année. Le vainqueur du Gin & Tonic Trophy de cette année a de quoi surprendre : ce trophée très prisé a été attribué pour la première fois à l'Allemagne, plus précisément à une petite distillerie de Stuttgart. GINSTR - Stuttgart Dry l'a emporté sur toutes les marques de renommée internationale et devient ainsi le meilleur gin pour réaliser un gin tonic.

Il faut noter que ce gin de Stuttgart n'est sur le marché que depuis 18 mois environ. La marque est née de la passion pour le gin des distillateurs Alexandre Franke, 34 ans, et Markus Escher, 27 ans. Ils continuent à le fabriquer en petite quantité dans leur propre distillerie, à partir de baies de genièvre qu'ils cultivent eux-mêmes, ainsi que d'autres ingrédients trouvés dans la région de Stuttgart. GINSTR avait déjà reçu la médaille d'or au World Spirits Award cette année. Il est à présent reconnu comme le meilleur gin du monde pour préparer un gin tonic.

Le jury international de l'IWSC comprend 400 juges qui passent plusieurs mois de l'année à déguster et évaluer des vins et des spiritueux du monde entier. Créé en 1969, le concours est considéré comme le prix le plus important du secteur. De plus, les jeunes distillateurs ont reçu une mention spéciale sous la forme du prix Outstanding Gold de l'IWSC, pour le résultat d'une clarté exceptionnelle qu'ils ont obtenu dans cette catégorie. En 2011, Monkey 47 s'est distingué à l'IWSC en tant que premier gin d'Allemagne, devenant depuis une marque de réputation internationale.

Pour de plus amples informations sur GINSTR - Stuttgart Dry Gin, veuillez consulter le site http://www.stuttgartdrygin.com

- Renvoi : image disponible via AP Images (http://www.apimages.com ) et Presseportal -

Contact auprès des médias :



GINSTR - Stuttgart Dry Gin



Stuttgart Distillers



Naststrasse 15c



D-70376 Stuttgart / Allemagne



Téléphone : +49 711 / 255-121-81



press@stuttgartdrygin.com